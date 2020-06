Nachdem das Jahresprogramm 2020 der Gästeführer im Naturpark Südschwarzwald wegen der Corona-Pandemie eine Pause einlegen musste, sind nun unter Einhaltung der Hygiene-Regeln wieder Veranstaltungen möglich. Bei den Entdeckungstouren in Deutschlands größtem Naturpark geht es um Burgen, Dichter, Heilkräuter, Kraftorte und vieles mehr.

Wanderung mit Getränkeproben

Am 27. Juni findet von 15 bis 17 Uhr wieder eine Erlebniswanderung auf dem Bräunlinger Bierpfad statt. Treffpunkt ist am Gasthaus Löwen in Bräunlingen. Die Kosten betragen 9,50 Euro pro Person. Gästeführerin Elisabeth Reiner begleitet die Teilnehmer auf dem unteren Teil des Bräunlinger Bierpfades, der Buchhalde, zu drei von sieben Bier-Stationen.

Unterwegs erzählt sie Interessantes und Humorvolles zum Thema Bier sowie andere denkwürdige Geschichten. Außerdem gibt es Getränkeproben. Die Wegstrecke beträgt drei Kilometer. Das Ziel befindet sich nahe dem Römerbad in Hüfingen. Der Rückweg erfolgt in Eigenregie. Es besteht auch die Möglichkeit, den restlichen Teil des Bierpfades in Eigenregie zu erwandern.

Die Anmeldung zur Führung auf dem Bierpfad erfolgt bei der Volkshochschule Hochschwarzwald unter Telefon (0 76 51) 13 63. Das Jahresprogramm und weitere Informationen finden sich im Internet unter www.naturpark-gaestefuehrer.de