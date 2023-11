Die Bewältigung von Bienenkrankheiten und die Vorbeugung vor neuen Übertragungen waren neben der Bienenzucht Themen bei der Herbstversammlung des Imkervereins Baar-West.

Bei der Versammlung, über die der Verein in einer Pressemitteilung informiert, begrüßte Vorsitzender August Weh zahlreiche Mitglieder. Anschließend ging er nochmals auf die Amerikanische Faulbrut ein. Diese Brutkrankheit der Bienenvölker wurde im August in Waldhausen festgestellt. Das Landratsamt verordnete daraufhin einen Sperrbezirk, in welchem 49 Imker insgesamt 317 Bienenvölker halten. Bei diesen Völkern wurden durch speziell ausgebildete Imker Futterkranzproben entnommen und in Freiburg beim Tierhygienischen Institut auf die Faulbrutsporen untersucht. 77 Völker waren betroffen und mussten vernichtet werden.

August Weh wies die Imker nochmals darauf hin, ein besonderes Augenmerk auf Räubereien am Bienenstand zu haben. Diese seien ein möglicher Auslöser bei der Übertragung von Bienenkrankheiten. Im Frühjahr werden die Völker erneut beprobt. Dann hoffen die Imker, dass der Sperrbezirk aufgehoben werden kann. Wie die Imker schreiben, ist der Honig der betroffenen Völker trotzdem genießbar, da es sich um eine für Menschen ungefährliche Brutkrankheit der Bienen handelt.

In einem Fachvortrag ging Ralf Alles, Hobbyimker aus Esslingen sowie Schatzmeister beim Verband der Buckfastimker-Süd, auf die Vor- und Nachteile seiner Betriebsweise ein. Neben der Königinnenzucht ist auch die Varroabehandlung ein wichtiges Thema in der Imkerschaft. Ziel der Bieneninstitute und -verbände ist es, dass die Imker bis 2033 Bienenvölker haben, welche mit der Varroamilbe leben können. So kann auf die Behandlung nach der Honigernte verzichtet werden.

Ein Umdenken in der Bienenhaltung erfordert der Klimawandel. Die Winter werden wärmer und die Bienen brüten durch. Dies erschwert eine Milbenbehandlung im Winter. Varroaresistente Völker sollen über die Zucht, Auslese, Königinnen und biotechnische Maßnahmen erreicht werden.