Bräunlingen – Mit seinen 76 Jahren führt Bernhard Peter weiterhin seinen Fensterbaubetrieb. Und so war es im vergangenen Jahr möglicherweise ein zunächst unbemerkter Arbeitsunfall, der dem Dögginger zunächst Schmerzen, eine OP, weitere Schmerzen und inzwischen großes Unverständnis und Verdruss bescherte.

Dieser Tage wandte er sich an die SÜDKURIER-Redaktion; ermuntert durch das Beispiel des Donaueschingers Heinrich Löhrer. Auch dem 60 Jahre alten Busfahrer war eine Überweisung für eine Magenspiegelung ausgestellt worden. Doch beim örtlichen Facharzt hätte er erst im November einen Termin bekommen.

Wie sich die Erlebnisse gleichen: Peter hatte einen Leistenbruch erlitten, der in der Helios-Klinik in Neustadt minimalinvasiv operiert wurde. Ob es nun im Zusammenhang mit dem Eingriff stand oder nicht, jedenfalls hat sich Peter in dieser Zeit zusätzlich einen Nabelbruch zugezogen. Seither schmerzt die Stelle, der Bauchumfang hat fünf bis sechs Zentimeter zugenommen, die Haut scheuert: genügend Anhaltspunkte, sich nicht mit der Situation zufrieden zu geben.

Schwarzwald-Baar „Mir reicht es jetzt“: Heinrich Löhrer sollte Monate auf eine Magenspiegelung warten Das könnte Sie auch interessieren

Vom Hausarzt, den er mehrmals aufgesucht hatte, nachdem sich die Komplikation mit dem Nabelbruch herausgestellt hatte, bekam er schließlich eine Überweisung für eine Magen- und eine Darmspiegelung. Das war am 16. Juni. Natürlich lag es danach nahe, bei einer Facharztpraxis in Donaueschingen einen Termin auszumachen. Herausgekommen sind zwei Eintragungen in den Kalender: Das Vorgespräch soll am 19. November stattfinden; die beiden Eingriffe in 40 Minuten Abstand am 26. November.

„So eine lange Wartezeit kann doch nicht sein“, schimpft der Handwerker. Auch wenn die Praxis in Donaueschingen vermutlich gar nichts dafür könne, zeige sein Fall, wie schlecht es um das deutsche Gesundheitssystem bestellt sei. Um die lange Wartezeit zu vermeiden, möchte sich Peter zunächst nochmals an die Helios-Klinik wenden, wo wer operiert worden war. Vielleicht könnte ihm schon dort wegen des Nabelbruchs geholfen werden, so die stille Hoffnung.

Donaueschingen Zwischen Enttäuschung und Unwissen: Patienten werden in Praxen immer aggressiver Das könnte Sie auch interessieren

Einen anderen Weg hatte Heinrich Löhrer beschritten. Er wandte sich telefonisch an den Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung. Nach einer endlos anmutenden Warteschleife ein ernüchternde Empfehlung: Löhrer möge sich selbst nach einem Arzt umschauen und einen Termin vereinbaren. Die frühest mögliche Untersuchung war dann in der Singener Zweigstelle der Donaueschinger Praxis. Eine Option, die auch Bernhard Peter im Auge hat.

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.