Bräunlingen vor 4 Stunden

Beleidigungen und Schläge in einem Bräunlinger Supermarkt

Hat ein 32-Jähriger am Dienstag die Filialleiterin eines Discounters in der Hüfinger Straße geschlagen und mit Beleidigungen um sich geworfen? Der Mann muss sich wegen des Tatbestandes einer vorsätzlichen Körperverletzung, wegen Beleidigung und wegen des Verdachts des versuchten Ladendiebstahls in einem Strafverfahren verantworten