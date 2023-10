Wenn „Papis Pumpels“ in die Bräunlinger Stadthalle kommen, dann ist mitreißende Stimmung schon ab der ersten Minute angesagt. So auch am Freitagabend zum Kilbigauftakt 2023, als deutlich über 600 Besucher sich auf Musik der Showband freuten, die sich zu einer Schlagershow mit Konzertcharakter entwickelte.

Vor deutlich über 600 Besuchern begeisterte die Showband „Papis Pumpels“ und nahmen in der Stadthalle zum Kilbigauftakt ihr Publikum auf einen musikalischen Trip in die siebziger Jahre mit. | Bild: Dagobet Maier

Mit ihrer Musik meist aus den siebziger Jahren, bei der die Besucher begeistert mitgingen, sorgten die Pumpels für einen Kilbigauftakt wie im Bilderbuch. Zurecht gelten die zehn Musiker als Garantieträger für eine stark einehmende Stimmung, sowie großartige Unterhaltung für alle Altersklassen. Die Pumpels nahmen die über 600 Besucher mit in die bunte Schlagerwelt der siebziger Jahre und bezogen ihr Publikum sehr gekonnt in ihre Show auf der Bühne mit ein. Dass die Musikgruppe viele Fans hat, zeigte die Frage von Leadsänger „Papi“ wie viele Besucher erstmals zu den Pumpels kamen. Rund 40 Prozent bekundeten die Showband erstmals zu hören. Eigentlich seien die Musiker keine klassische Partyband , sondern sie „verpumpeln“ die Schlager der siebziger Jahre, was in der Stadthalle deutlich zu hören war. Die Pumpels-Show war ein sehr guter Vorgeschmack auf die drei folgenden Tage der Megakilbig 2023.

Showband „Papis Pumpels“ begeisterten in der Stadthalle zum Kilbigauftakt Video: Dagober Maier

Zahlreiche Titel aus den siebziger Jahren waren unter dem Motto „Da rockt der Enkel mit dem Opa“ zu hören. Dabei „Das ehrenwerte Haus“ von Udo Jürgen und griechischer Wein war ebenso zu hören wie „Charly Brown“, der letzte Tanz mit der Marie und „Willst du mit mir gehen“. Jedes Lied wurde schon zu Beginn mit Applaus gegrüßt und nicht selten legten die Pumpels mit ihrer eigenen Präsentation noch eine Stufe drauf.

Showband „Papis Pumpels“ begeisterten in der Stadthalle zum Kilbigauftakt Video: Dagober Maier

Die Pumpels entführten nach Mendocino und fuhren mit der Santa Maria nach Honolulu. Dort trafen sie auf „Alice, Joana, Maddalena und Lucille“ und schauten sich das Licht von Amarillo an. Sie schritten über sieben Brücken und versuchten von dort aus vermutlich nach New York zu kommen. Doch Wunder gibt es immer wieder.

Tolle Stimmung bei den Pampels in der Stdthalle zum Kilbigauftakt. | Bild: Dagobert Maier

Bei einer nicht geringen Anzahl der Besucher des Kilbigauftaktabends in der Stadthalle, wurde sogar ein schlummerndes, von den Besuchern oft selbst nicht gekanntes Schlagerherz der früheren Jahre entflammt. Dies konnten die Pumples bei ihren Songs und dem begeisternden Mitgehen der Besucher von jung bis alt feststellen.

Tolle Stimmung bei den Pampels in der Stdthalle zum Kilbigauftakt. | Bild: Dagobert Maier

Leadsänger „Papi“, der immer wieder sein Publikum ansprach, erzählte von seinem Lebensmotto und nahm das Publikum beim anschließenden Lied mit rein .„Irgendwie bin ich doch immer ein Kind geblieben“ sang er und alle im Saal nahmen ihm das ab. Er freue sich so Papi, dass es in der aktuellen Zeit immer noch ein paar Stunden für Spaß und Freude gebe. Dabei wollen sie mit ihrer Musik auch aus den siebziger Jahren mithelfen.

Showband „Papis Pumpels“ begeisterten in der Stadthalle zum Kilbigauftakt Video: Dagober Maier

Seit über einem Jahrzehnt begeistern der Papi und seine Pumpels ihr Publikum. Egal ob bei den unzähligen Konzerten quer durch die Republik, bei Special-Events wie den legendären Schlagerbooten auf dem Bodensee oder bei vielen Fernsehauftritten – sie versprühen ihre gute Laune und heizen dem Publikum ordentlich ein, was in Bräunlingen am Freitagabend begeistert aufgenommen wurde.

Vor deutlich über 600 Besuchern begeisterte die Showband „Papis Pumpels“ und nahmen in der Stadthalle zum Kilbigauftakt ihr Publikum auf einen musikalischen Trip in die siebziger Jahre mit. | Bild: Dagobet Maier

„Wir sind mit dem Besuch von deutlich über 600 Besuchern sehr zufrieden und sind auch begeistert von der Pumpels Musikshow, die eine tolle Stimmung in den Saal bringt“ sagte Andreas Hall der Co – Vorsitzende der Bräunlinger Stadtkapelle, die für diesen Abend die Organisation übernommen hatte.