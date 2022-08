Schon sieben Tage vor der Veranstaltung und auch in der Woche danach kennt der Bräunlinger Bauhof nur ein Thema: den Straßenmusiksonntag. Damit alles reibungslos funktioniert gibt es einen genau festgelegten Organisationsplan und ein Sicherheitskonzept.

Aber auch die Erfahrungen der Beschäftigten aus früheren Jahren helfen, alle notwendigen Maßnahmen fristgerecht und in kurzer Zeit abzuarbeiten, meint Bauhofleiter Silvio Horn: „Wir sind 14 Arbeitstage noch mehr in Spannung als zu normalen Zeiten, in denen der Bauhof als Mädchen für alles auftritt.“

Stefan Wider (links) und Reinhold Mantel bauen die ersten Absperrungen auf | Bild: Dagobert Maier

Die Innenstadt von Bräunlingen ist vom Freitag um 16 Uhr bis Montag um 21 Uhr für den Verkehr gesperrt, da sämtliche öffentliche Plätze und Straßen in der Innenstadt für die Auftritte der Künstler oder für die Bewirtung der Vereine benötigt werden.

Hauptaufgaben des Bauhofes

Vielfältig sind dabei die Aufgaben der Bauhofmitarbeiter: Sperrungen in der Innenstadt für den Verkehr und zusätzlichen Halte- sowie Parkverbotsschilder anbringen, Umleitungsstrecken einrichten, Busersatzhaltestelle einrichten. Die Toilettenwagen in der Kernstadt müssen aufgestellt und an die Wasserzufuhr angeschlossen werden.

Der Bauhof Derzeit sind 13 Personen beim städtischen Bauhof beschäftigt. Je eine ist für den städtischen Friedhof und für Döggingen eingeteilt. Der Bauhof setzt in der Regel die städtischen Aufträge um. Bauhofleiter ist seit vier Jahren Silvio Horn

Die Standorte der großen und kleinen Bühnen sowie der Podeste wurden festgelegt und aufgestellt. Und auch beim Zirkuszelt für die Kinderprogramme packen die Bauhofmitarbeiter mit an und helfen beim Aufbau. Und auch die Aufräumarbeiten haben die Mitarbeiter bereits vor der Veranstaltung im Blick. Vorkehrungen für die Straßenreinigungen über das Wochenende werden getroffen, eine Bräunlinger Firma hat dafür ein Kehrgerät zu Verfügung gestellt.

Viele kleine Auftrittpodeste warten in der Innenstadt auf die Straßenkünstler | Bild: Dagobert Maier

Beim Anschluss der Vereinsstände mit Wasser und Strom wird mitgeholfen und die Übernachtungsmöglichkeit der Straßenkünstler in der Sporthalle vorbereitet. Zudem sorgt der Bauhof für die Müllbeseitigung. Anhand der vielen Aufgabenfelder könne jeder sehen, welch großes Aufgabenspektrum auf den Bauhof über die Tage vor und nach dem Straßenmusiksonntag zu kommen, so Bauhofleiter Silvio Horn.

Platz für 10.000 Autos

Ein großes Thema sind auch die Parklätze: Sechs Plätze, die alle an den Rändern der Bräunlinger Kernstadt ausgewiesen sind und nach Schätzungen etwa 10.000 Fahrzeuge Platz bieten, wurden mit Absperrbändern eingeteilt. Blumenkübel mussten abtransportiert werden, Absperrungen zum Teil beseitigt und neue angebracht sowie viele Hinweisschilder gut positioniert.

Fast zwei Tage dauert es die sechs Parkplätze (hier Löwenwirts Tal) einzurichten. | Bild: Dagobert Maier

Bauhofleiter Silvio Horn zeigt sich sehr zufrieden, mit den bisherigen Bauhofarbeiten für den Straßenmusiksonntag, obwohl er aktuell nicht seine komplette Mannschaft zur Verfügung hat. Er habe schon etliche Jahre den Straßenmusiksonntag aus der Sicht des Bauhofes mit begleitet.

„Das bringt natürlich einen große Vorteil für die aktuelle Umsetzung“, sagt er. Oft liege das Problem der Ausführungen im Detail, dann helfe seine Erfahrung, schneller eine Lösung zu finden. Nicht selten kommen auch unvorhergesehene Situationen auf. Für die routinierten Bauhofmitarbeiter ist das kein Problem, sie haben alles im Griff.