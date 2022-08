Bräunlingen-Unterbränd vor 3 Stunden

Badegäste finden die Gänse am Kirnbergsee toll – Warum die Stadt sie trotzdem verscheuchen will

Der Bräunlinger Stausee wird von vielen Wildvögeln bevölkert. Das Gesundheitsamt sieht ein Hygiene in Gefahr und auf dem Campingplatz gibt es Beschwerden. Was ist dran an dem Problem Wildgans?