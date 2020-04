Ein Bräunlinger Wimmelbild, eine Bilderstadtrallye in Kleinformat für die Wohnung, um die Langeweile für Kinder in den Coronazeiten abzumildern: Das hat Christof Reiner gemalt.

Neue Lernerfahrungen

Das Bild, auf dem viel durcheinander wimmelt, sorgt für Abwechslung und auch neue Erkenntnisse sowie Lernerfahrungen für Jungen und Mädchen im Grundschul- sowie im Kindergartenalter. Auf der gemalten Vorlage mit vielen Farben und mehr als 40 Motiven sind viele die Stadt Bräunlingen prägende Darstellungen festgehalten. Diese dürften die Kinder meist schon gesehen haben. Nun gilt es für sie, die Darstellungen zu suchen und zu erkennen.

Abwechslung zu Hause

Das Spiel soll den Kindern etwas Beschäftigung und Abwechslung bieten, wenn ansonsten Schulen, Kindergärten und Spielplätze geschlossen sind und die Kleinen meist daheim bleiben müssen. Bei der Wimmelbild-Stadtrallye können die Kinder zu Hause bleiben und am Tisch in der Wohnung spielen.

Wissenwertes und Besonderes aus Bräunlingen

Erweitert das Spielfeld mit Bräunlinger Eigentümlichkeiten und Wissenswertem bis hin zu Gebäuden, kulturellen Ereignissen und Gebrauchsgegenständen. Das Allgemeinwissen der Kinder über die vielen Möglichkeiten und Sehenswürdigkeiten in Bräunlingen wird so gestärkt.

Mehr als 40 Kleinbilder

Hobbymaler Christof Reiner hat für seine Enkelkinder die Rallye-Tischvorlage in Din-A-3 Größe gefertigt, auf der mehr als 40 Kleinbilder zu finden sind. Dazu gehören der Bräunlinger Bub und Löwe, ein Fachwerkhaus, der Fußball, die Hexen, der Kirnbergsee, ein Kreuz, der Osterhase, ein Ruderboot und die Stadtkirche. Weiter sind Eier, Uhren, das Eichhörnchen, die Apotheke, der Wolf, das Rotkehlchen, ein Segelflieger und eine Tulpe sowie der Wasserfall zu suchen.

Erhältlich gegen eine Spende in der Stadtapotheke

Er wolle so den Kindern die Zeit ohne Kindergarten oder Schule auflockern und ihnen einige Bräunlinger Darstellungen näher bringen, sagte Christoph Reiner. Wer die Vorlage der Stadtrallye mit Beiblatt für Kinder oder auch Enkelkinder haben möchte, kann diese in der Stadtapotheke in der Dekan-Metz-Straße 5-7 gegen eine kleine Spende für Bräunlinger Peru-Förderkreis Villa Milagrosa abholen.