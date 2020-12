Das Seniorenzentrum, mit aktuell 24 Frauen und sechs Männern im Durchschnittsalter von etwas über 87 Jahren voll belegt, kam bisher gut durch die Corona-Krise. „Es läuft gut bei uns“ sagte Einrichtungsleiterin Bianca Braunersreuther im Rahmen der Zweckverbandssitzung in der Stadthalle. Nicht einfach sei es, das Personal bei Laune zu halten, denn die hohen Infektionszahlen im Land würden nachdenklich machen.

Hohe Kosten für die Umwandlung für das über 30 Jahre alte Gebäude in der Färbergasse

Sie dankte dem Förderverein für die Unterstützung beim nicht leichten Dienst im Seniorenzentrum. Auch Verbandsvorsitzender Bürgermeister Micha Bächle dankte für den großen Einsatz bei der Betreuung im Seniorenzentrum. Der Haushalt wird bis zum Jahre 2024 neben den Fixkosten, den Neuanschaffungen (Mobiliar und Kühlaggregat) sowie den notwendigen Sanierungsmaßnahmen vor allem durch die Ausgaben für die Umwandlung für das über 30 Jahre alte Gebäude in der Färbergasse bestimmt.

Die Landesheimbauverordnung verlangt grundsätzlich Einzelzimmer, was Umbaumaßnahmen erforderlich macht. Dies bringt hohe Investitionskosten im niederen sechsstelligen Bereich für die Stadt und den Zweckverband mit sich. Dafür müssen 2023 und 2024 neue Kredite aufgenommen werden. 2021 ist im Haushalt eine Planungsrate für die Großbaumaßnahme vorgesehen.

Im Bereich betreutes Wohnen sind neun Wohnungen vermietet und drei stehen leer

Der voraussichtliche Jahresverlust 2021 in Höhe von 46.250 Euro wird von der Stadtkasse übernommen. Aktuell beträgt die Schuldenlast knapp 650.000 Euro, sie wird um rund 17.000 Euro in 2021 verringert wird. Geplant ist jedoch eine Neuschuldenaufnahme in Höhe von 50.000 Euro.

Auf der Interessentenliste für eine Pflegeplatz stehen aktuell zwölf Personen. 14 Bewohner des Seniorenheimes kommen aus Bräunlingen, fünf aus Donaueschingen und vier aus Eisenbach. Die Realbelegung von Januar bis Dezember 2020 liegt bei 84 Prozent. Im Bereich betreutes Wohnen sind neun Wohnungen vermietet und drei stehen leer. Diese sollen weiter vermietet werden. Der überwiegende Pflegegrad liegt bei Einstufung III und IV (25 Personen).