In Bräunlingen ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr laut Mitteilung der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einem Stadtbus gekommen. Eine 26-jährige Skoda-Fahrerin war auf der Zähringer Straße in Richtung Stadttor unterwegs. Um einem Stadtbus die Durchfahrt an einer entstandenen Engstelle zu ermöglichen, hielt sie im dortigen Bereich an. Der Fahrer des Stadtbusses passierte die Engstelle und streifte mit dem Fahrzeugheck den Skoda. Danach setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich somit von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/837830 entgegen.