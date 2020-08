von Lutz Rademacher

„Fahre Prinz und du bist König“. Das war das Motto unzähliger NSU-Kunden in den 1960er-Jahren. Die erhaltenen Exemplare werden heute mit viel Liebe gepflegt. Und man organisiert sich in Vereinen wie dem NSU-Prinz-Club Schwaben“, der sich am vergangenen Wochenende zum „NSU-Spektakel“ am Kirnbergsee traf. Am Samstag ging im Konvoi nach Schramberg zur Sonderausstellung „Wankel“

Charly Aegertner kommt aus der Schweiz und ein profunder Kenner der NSU-Technik. Er selbst besitzt drei NSU-Oldtimer.

Eigens aus Rockenhausen in der Pfalz angereist ist Rolf Lembach aus in der Pfalz. Die 350 Kilometer hat sein TT allerdings im Schlepptau auf dem Anhänger verbracht. Nicht, weil er sein Auto schonen wollte, sondern weil seine Frau Petra auf längeren Strecken nicht mit dem Lärm klar kommt.Sein erstes Auto war ein NSU 1200C, sein größter Wunsch, ein TT war damals zu teuer. Danach hat er andere Autos gefahren, hatte eine Autowerkstatt.

Ein ganz seltenes Stück: Norbert Scheuerle fährt einen Turner-NSU, ein Vorserienmodell von 1968.

Erst als ihn sein damals achtjähriger Sohn nach seinem ersten Auto fragte, packte ihn wieder das Fieber. So kaufte er von einem Student aus Kroatien einen fast rostfreien 1000C. Leider fiel bei der Überführungsfahrt die Lichtmaschine aus, sodass er abgeschleppt wurde. „Es war bitterkalt, doch mit Hilfe von Pampers haben wir dann alle Löcher gestopft“, erinnert Lembach sich. Das Auto wurde dann mit Hilfe seines Sohns komplett zerlegt und außer der baugleichen Karosserie mit TT-Teilen bestückt. Neu lackiert, mit neuer Technik und Innenausstattung steht das Auto heute wie neu da. Jetzt hatte er seinen TT, „das schnellste und beste Auto von NSU„.

1964 hat er 4390 DM gekostet : der NSU Prinz 4L mit Besitzer Andreas Mayer aus Heilbronn.

Heute ist Rolf Lembach auch auf den internationalen NSU-Treffen zu finden, auch wenn er dafür 1000 Kilometer nach Italien fahren muss. Nächstes Jahr geht es nach Belgien, besonders freut er sich auf ein Treffen in Hockenheim, weil es gerade um die Ecke sei. Vor einigen Jahren hat er dann einen weiteren 1200 C angeschafft, den er mittlerweile an die Vogtsbauernhöfe verkauft hat. Das Museum hatte das Modell für einen neu aufgestellten Hof gesucht, dessen letzer Besitzer einen solchen Prinz gefahren hatte. Auf der Rückfahrt nach Rockenhausen gibt es ein Wiedersehen mit dem Auto.

NSU-Parade am Kirnbergsee, bereit zur Abfahrt nach Schramberg.

Ein Experte in Sachen Technik ist Charly Aegerter aus Volkerswil bei Zürich. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er in einer Firma, die mit Ersatzteilen für Importautos handelt. Seinen ersten NSU erwarb er 1968. Seit 1990 bis heute fährt er mit einem auf 95 PS getunten 1000C Rennen. Als Ersatzteil-Lager gedacht kaufte er einen weiteren 1000C, den er dann aber komplett wieder herstellte. „Learning by doing“ ist seine Devise, es dauerte drei bis vier Jahre.

Beeindruckend: Die Maschine eines TTS.

Seit kurzem wartet ein NSU-Spider auf seine Restaurierung. Der rüstige Rentner, der früher als Technischer Kommissar beim Autosport Schweiz europaweit Rennfahrzeuge vor den Rennen abnahm, freut sich schon darauf. Seine Erinnerung an Donaueschingen ist dagegen weniger gut. Dort wurde er vor einigen Jahren von zwei Zollbeamten gestoppt. In der Schweiz kann man die Nummernschilder wechseln. Er war auf dem Weg zu einem Treffen in Nürnberg, das Nummernschild an der Zugmaschine, der NSU auf dem Anhänger.

Galt als nicht mehr zu retten: NSU Prinz 3, außen Patina, innen wie neu. Bild: Lutz Rademacher

Die Papiere wurden eingezogen, er musste zurück zur Grenze, wo er fast zwei Stunden verhört wurde. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung (für den Oldtimer) eröffnet. Nach zwei Jahren ohne Nachricht erhielt er Bescheid, dass das Verfahren eingestellt sei aber nicht warum. Später habe er über Umwege herausgefunden, dass der Fall als „Missgeschick der Zöllner“ zu den Akten gelegt worden sei.