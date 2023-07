Marco Weißer ist einer der besten Schweißerlehrlinge in Baden-Württemberg. Beim Wettbewerb der Bezirkssieger auf Landesebene in Mannheim erledigte er seine Fachaufgaben, darunter sehr genaue Schweißnähte, hervorragend. Und wurde am Ende mit der Urkunde für den dritten Platz ausgezeichnet.

Marco Weißer hatte erst vor über einem halben Jahr vor dem Wettbewerb näher mit dem Schweißen Bekanntschaft gemacht. Doch er lernte schnell den Umgang mit dem nicht einfachen Gerät und perfektionierte seine Fähigkeiten immer mehr, bis zum dritten Landesplatz.

Das Schweißen ist für Marco Weißer eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Sehr schnell hat er darin seine Fähigkeiten verbessert. | Bild: Dagobert Maier

Der Unterkirnacher ist 21 Jahre alt und für ihn war nach dem Abitur ein Studium kein Thema. So begann er eine Lehre im Bereich Metallbau und der Fachrichtung Nutzfahrzeuge im Rahmen der dualen Ausbildung.

Die Lehrjahre umfassen unter anderem die unterschiedlichen Bereiche bei den Nutzfahrzeugen, dabei die Wartung, verschiedene Reparaturen, der Kranaufbau, das Anbringen von Systemen und auch LKW-Neuaufbauten.

Marco Weißer zeigt eine Reparatur am Fahrzeug Video: Dagobert Maier

Nach der Reifeprüfung an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen war für Marco noch nicht sicher, welchen Berufszweig er näher kennen lernen wollte. Doch eines war für ihn klar: dass er kein Studium beginnt, sondern in eine Berufsrichtung gehen will, bei der man nach getaner Arbeit auch ein handwerkliches Ergebnis sieht.

Kein Studium, lieber Handwerk

So kam Marco Weißer auch auf die Bräunlinger Firma Blenkle, bei der er einen Ausbildungsvertrag bekommen hat. „Mir macht es viel Spaß, handwerklich mitzuarbeiten“, sagt er. Weißer lobt seinen Ausbilder Ali Akyol, der ihm viele handwerkliche Fähigkeiten beibringe.

Ausbildungsbotschafter Seit einigen Monaten ist Marco Weißer auch Ausbildungsbotschafter bei der Handwerkskammer Konstanz. Er habe sofort zugestimmt, Schüler bei Foren und Infotagen über die Ausbildungsmöglichkeiten sowie Verträge zu informieren. An Schulen berichtet er an Infoständen über die Situation und Möglichkeiten der Ausbildungsstellen und erzählt von seinen praktischen Erfahrungen im Betrieb.

Weißer ist nicht der erste Azubi, der sich mit Preisen verdient gemacht hat. Die Firma Blenkle hatte schon etliche Lehrlinge ausgebildet, die auf Wettbewerben im Schweißen sowie in der Fachrichtung Metallbau mehrmals unter den Besten im Bundesland waren.

Über den Wettbewerb auf Kreisebene, bei der es galt, eine nicht einfache Schweißnaht zu fertigen, qualifizierte sich Marco für den Landesentscheid in Mannheim.

Dort waren die Wettbewerbsaufgaben erheblich schwieriger und man habe auch gemerkt, dass etliche ältere Teilnehmer schon länger in der Schweißtechnik arbeiten, meinte Marco Weißer. Höchstalter war 23 Jahre.

Mit Bronze ausgezeichnet

Trotzdem gelang es dem ihm, die geforderten Nähte sehr gut zu verschweißen, sodass er letztlich mit seinem dritten Rang auf Landesebene, seine Fähigkeiten mit dem Schweißapparat vor einer Jury unter Beweis stellte.

Marco Weißer hatte noch nicht so lange mit dem Erlernen der Schweißtechniken begonnen, was seine handwerkliche Leistung noch mehr heraushebt. Doch bei dem Wettbewerb zählt nur die an diesem Tag erbrachte Schweißleistung, die nun mit dem Bronzerang honoriert wurde.

Marco Weißer wohnt derzeit in Schonach. Er spielt gerne Volleyball, joggt immer wieder durch die Gegend, geht ab und zu schwimmen und fährt auch gerne mit dem Fahrrad.