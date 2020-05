von Christina Rademacher

Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats von Waldhausen bot sich ein ungewohntes Bild. Normalerweise finden die Sitzungen dort im gemütlichen Bürgersaal statt. Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Veranstaltung kurzerhand nach Bräunlingen in die Stadthalle verlegt, wo jeder Teilnehmer an einem eigenen Tisch saß. Weil im Vorfeld schon Sitzungen abgesagt worden waren, gab es auch gleich eine historisch lange Tagesordnung.

Ortsvorsteher Horst Kritzer freute sich, den neuen Stadtbaumeister Volker Dengler begrüßen zu dürfen. Der Rahmen sei „ein brutales Novum“, so Horst Kritzer, er sei stolz darauf, einmal im Leben eine Sitzung in so großem Rahmen in Bräunlingen abhalten zu dürfen. Gleich vier Bekanntgaben und vier Bauanträge stellte Alexander Misok vom Stadtbauamt vor.

Ein weiterer Bauplatz ist in Aussicht

Grund für diesen großen Andrang ist das neue Baugebiet, das nun endgültig erschlossen ist. Matthias Blenkle berichtete, dass von den zurzeit 16 Bauplätzen 13 verkauft und drei reserviert seien, zudem gebe es auch schon einen Nachrücker, falls jemand abspringt. Ein siebzehnter Bauplatz steht erst nach rechtskräftiger Änderung des Bebauungsplans zur Verfügung.

In Kürze werden hier die ersten Eigenheime entstehen. | Bild: Christina Rademacher

Einige Bauvorhaben sind schon genehmigt, weil Fristen eingehalten werden mussten. Bis auf kleinere Befreiungen gab es nichts Besonderes, Der aktuelle Bebauungsplan stammt von 2008 und nicht mehr zeitgemäß. So wird eine Traufhöhe von 4,20 Meter vorgeschrieben, gewünscht wird meist 4,40 Meter.

Dies soll bei der Überarbeitung des Plans berücksichtigt werden, ebenso eine Änderung der Dachneigung sowie eine Erhöhung der Nebenanlagen von eins auf zwei. Allen Bauanträgen wurde einstimmig zugestimmt.

Unterbränd Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterbränd ist abgeschlossen und der Weg wieder frei Das könnte Sie auch interessieren

Gleichzeitig mit der Erschließung wurde das Feuerwehrhaus an Wasser und Abwasser angeschlossen, der Dellingerweg komplett saniert und alle Gräben geöffnet. Ebenso wurde ein zusätzlicher Hydrant am Gerätehaus gesetzt. Aktuell hat Waldhausen 217 Einwohner. Das werde sich durch den aktuellen Bauboom wohl schnell ändern, kommentierte Ortsvorsteher Kritzer.