Der Heimat- und Trachtenbund in Bräunlingen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Vom 13. bis 16. Oktober gibt es eine Kilbig mit Kreistrachtenfest und Umzug.

Die Jugendarbeit im Verein floriert. Die Verantwortlichen erklären, warum das so ist.

1. Trachten erinnern an frühere Leistungen

Tracht zu tragen sei Traditionspflege, sagt Manuela Lehmann, die Vorsitzende des Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen. Das helfe, dass die heimische Geschichte nicht vergessen werde. Das sei man auch Menschen schuldig, die in früheren Jahren viel gearbeitet haben, damit ihre Nachfahren den den heutigen Standard haben.

2. Trachten schaffen ein Gemeinschaftsgefühl

Tracht und Tanz seien wesentliche Inhalte der Jugendarbeit im Heimat und Trachtenbund. „Gerade das Tragen von Tracht erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl, das in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist“, findet Manuela Lehmann.

„Gerade das Tragen von Tracht erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl.“ – Manuela Lehmann, Vorsitzende Trachtenbund | Bild: Dagobert Maier

3. Trachten schweißen Familien zusammen

Trachten sind ein verbindendes Element in der Familie. „Ich bin mit den Trachten durch meine Familie und auch meine Verwandtschaft groß geworden und ich habe schon etliche Jahre als Unterstützer für meine Mutter die Kinder- und Jugendgruppe betreut“, sagt Hendrik Willmann. Er ist Leiter der Jugendgruppe im Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen.

4. Trachten verhelfen zu Applaus

Es mache viel Spaß zum Beispiel bei der Kilbig vor großem Publikum auftreten zu können, findet Hendrik Willmann.

Der Jubiläumsvorstand des Heimat- und Trachtenbunds Bräunlingen 2023 (von links): Manuela Lehmann, Benedikt Bürer, Sabine Stach, Thomas Bertsche, Brigitte Bertsche, Elias Köhnen, Hendrik Willmann, Simone Bader, Nicole Glunk, Philipp Nobs, Simon Dury. | Bild: Trachtenbund

„Alle Kinder und Jugendliche freuen sich sehr auf die Kilbigtage, um auch ihre Trachten zu präsentieren“, sagt er weiter.

5. Trachten bieten Freizeitbeschäftigung

Seit er die Jugendgruppe übernommen hat, versuche er, die Jugendlichen zu motivieren bei der Gruppe zu bleiben und die Tänze mit den Trachten mit in ihre Freizeit einzubeziehen, sagt Hendrik Willmann.

„Alle Kinder und Jugendliche freuen sich sehr auf die Kilbigtage.“ – Hendrik Willmann, Leiter der Trachtenbund-Jugendgruppe | Bild: Dagobert Maier

„Dabei ist mir klar, dass es noch etliche andere wichtige Verpflichtungen, darunter die Schule oder die Berufsausbildung gibt“, sagt er. Dennoch habe das bisher gut funktioniert, doch es wäre schön, wenn noch mehr Jugendliche für das Trachtentragen Interesse bekommen würden.

6. Trachten kommen mit Musik zusammen

Viel werde in den Vereinen in der Jugendarbeit gemacht, um der Überalterung vorzubeugen, meint Jürgen Bertsche. Dabei hätten die Trachtenvereine mit anderen Freizeitbeschäftigungen zu kämpfen.

„Eine Tracht zu tragen, das ist gelebte Identität mit der Region in der man zu Hause ist.“ – Jürgen Bertsche, Ehrenvorsitzender Heimat- und Trachtenbund | Bild: Dagobert Maier

Es sei gut, dass es noch viele Trachtenkapellen gebe, bei denen Musik und Tracht zusammenkommen. Doch jeder Verein muss um Mitglieder werben und sein Angebot attraktiv gestalten. Ein Mittel sei die Jugendarbeit.

7. Trachten sind mehr als Dirndl und Lederhose

Man sehe ja, mit welcher Begeisterung junge Leute bei den großen Festen Dirndl und Lederhose tragen, erinnert Willmann. „Im Prinzip machen wir das Gleiche, ziehen die Tracht an und tanzen, weil es uns Spaß macht.“

Die große Fete Mitte Oktober Jedes Jahr lockt die Bräunlinger Kilbig als „Herbst- und Volksfest der Baar“ über vier Festtage mehrere tausend Besucher in das alte Zähringerstädtchen. Groß und Klein fiebern mit Spannung den vier Festtagen mit viel Freude, Tradition und wechselnden Attraktionen entgegen. 2023 werden vom 13. bis 16. Oktober mehrere Jubiläen gebündelt. Die 666. Kilbig wird so zu einer Veranstaltung, bei der sich Höhepunkt an Höhepunkt reiht. Der einheimische Heimat und Trachtenbund feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde das Kreistrachtentreffen des Bundes Heimat und Volksleben nach Bräunlingen vergeben.

Warum es nicht mal mit der Tracht probieren. Ein großer Trend sei, Dirndl und Lederhose zu tragen, sagt auch Jürgen Bertsche, Ehrenvorsitzender des Heimat- und Trachtenbund Bräunlingen und Vizevorsitzender des Dachverbands Heimat und Volksleben.

Das zeige, dass sich junge Leute diesem Thema nicht verschließen. Wer gerne ein Dirndl trägt findet auch eher Gefallen an einer heimischen Tracht.

8. Trachten stiften Identität

Die Tracht sei zwar etwas Althergebrachtes, aber bei weitem nicht angestaubt, sagt Bertsche. „Eine Tracht zu tragen, das ist gelebte Identität mit der Region in der man zu Hause ist.“ Dies schließe Multikulti nicht aus. Als Trachtenträger solle man sich gegenüber gesellschaftlichen Trends offen zeigen, dann sei eine gute Balance möglich.