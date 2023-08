Am Bräunlinger Ratstisch wird es ab der Gemeinderatswahl im kommenden Jahr statt der bisherigen 18 nun 19 Sitze geben. Der zusätzliche Sitz wird dem Kernstadtkontingent von bisher elf Sitzen zugeschlagen. Damit soll die Unterrepräsentation (Verhältnis Bewohner und Sitzverteilung) etwas abgemildert werden. Eine Beibehaltung der 18 Sitze fand bei 8 zu 9 Stimmen keine Mehrheit. Der Erhöhung um einen Sitz wurde mit 15 zu 3 Stimmen deutlich zugestimmt. Die Beibehaltung der unechten Teilortswahl, (jeder Ortsteil erhält einen garantierten Sitz) wurde einstimmig bestätigt. Die Hauptsatzung wird entsprechend geändert.

Zuvor wurde kräftig diskutiert. Der Dögginger Ortschaftsrat hatte sich einstimmig „für eine Beibehaltung der bisherigen Sitzplatzverteilung im Gemeinderat“ ausgesprochen, da eine Erhöhung der Sitze für die Kernstadt, für Döggingen eine noch stärkere Unterpräsentation bedeuten würde. „Wir in Döggingen wollen keine Anpassung zulasten der kleinen Ortsteile und sind weiter für je einen garantierten Sitz für die kleinen Ortsteile“, so das Fazit aus Döggingen. „Dies werde bei der Dögginger Bevölkerung nicht gut ankommen und einen Teil des erfolgreichen Zusammenlebens der Eingemeindung belasten“, betonte Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. Er könne sich eine Erhöhung für die Kernstadt um einen Sitz als Kompromiss vorstellen, da dadurch die Repräsentation von Döggingen und der Kernstadt ungefähr gleich wäre.

Mit der bisherigen Sitzverteilung sei es am Ratstisch gut gelaufen und deshalb plädieren wir „für einen Status Quo der bisherigen Sitzverteilung“, meinte auch Armin Ewald. Überall werde reduziert und versucht, die Gremien kleiner zu machen „und wir würden die Sitze erhöhen“. Jeder Stadtteil soll mindestens je einen Sitz wie bisher behalten. Auch Peter Ebnet sah das bisherige Sitzverhältnis als gut an. Eine Abschaffung der unechten Teilortswahl könne das bisher gute Klima am Ratstisch vergiften, so seine Meinung. Für ihn komme nur eine Erhöhung um einen Sitz für die Kernstadt in Frage. „Die unechte Teilortswahl muss beibehalten werden“, sagte auch Berthold Geyer. Er wies auf die mögliche Situation hin, dass ein Kandidat der Kernstadt mit annährend 1000 Stimmen nicht in den Gemeinderat komme, doch in den Ortsteilen nur wenige Stimmen notwendig seien.

Bisher habe der Gemeinderat auch die Stadtteile gut mit einbezogen und auch die dortigen Entscheidungen akzeptiert. Darauf wies auch Michael Gut hin, der bekräftigte, dass „wir wollen, dass jeder Ortsteil am Ratstisch vertreten ist“. Bisher sei auch mit Döggingen „viel gut gelaufen“ und dies solle auch so bleiben. Wir müssen bei einer Satzungsänderung „die Zusammenarbeit mit den Ortteilen im Auge behalten“, so Gut weiter. Für Norbert Knöpfle aus Mistelbrunn ist die Abschaffung der unechten Teilortswahl kein Thema. Mit einem Sitz mehr für die Kernstadt als Ausgleich könne er gut leben. „Alle reduzieren, wir jedoch erhöhen“, sagte Georg Baum, der sich für die Beibehaltung des jetzigen Standes einsetzte. Simone Burgert lobte die bisherige gute Zusammenarbeit am Ratstisch. Es seien meist gute, pragmatische Lösungen im Gremium gefunden worden. Sie könne den Frust verstehen, wenn Kandidaten mit viel weniger Stimmen am Ratstisch sitzen. Bürgermeister Micha Bächle wies auf die notwendige Rechtssicherheit bei einer Entscheidung hin, da ein Gerichtsurteil bezüglich der Stimmenwertigkeit zu dieser Diskussion geführt habe. Es werde nie komplette Gerechtigkeit geben. Zu einer eventuellen Abschaffung der unechten Teilortswahl sagte Bächle: „Abschaffen, das wollten wir nicht.“ Rolf Schütz sah bei eventuell zwei neuen Sitzen für die Kernstadt aufkommende Unruhe, da dann das Repräsentationsverhältnis weiter ungünstiger für Döggingen würde.