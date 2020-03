Die touristische Entwicklung in der Stadt Bräunlingen war 2019 gut, was beim Tourismustreff 2020 anhand der statistischen Zahlen mit Freude aufgenommen wurde. Der Dorfurlaub in Unterbränd soll in Zukunft zusätzliche Impulse bringen.

Sehr große Resonanz für Tourismustreff 2020

Bürgermeister Micha Bächle freute sich zu Beginn über „die sehr große Resonanz“ der Vermieter und Gastronomen beim Tourismustreff 2020 im kleinen Saal der Stadthalle, bei dem ein Rückblick auf 2019 und die Vorausschau 2020 im Mittelpunkt stand. Wichtig sei neben den Informationen und Statistiken auch der Austausch der Teilnehmer untereinander, der auch wichtige Impulse bringen könne.

Dauercamper höher eingestuft

„Das Tourismusjahr 2019 war ein gutes Bräunlinger Urlaubsjahr, das mehr als nur zufriedenstellend war“, sagte Anna Welke vom Tourismusamt, die die touristische Entwicklung der Gesamtstadt in 2019 erläuterte. Die Übernachtungszahlen sind, obwohl die Bettenzahl seit 2015 um 4,5 Prozent auf nun 428 Betten gesunken ist, um 12,24 Prozent gestiegen und lagen in 2019 bei 56 423 (2018: 50 268). Berücksichtigt werden muss dabei, dass die Übernachtungen der Dauercamper durch einen neuen Berechnungsschlüssel höher eingestuft werden.

Juli und August Top-Monate

Bei den Übernachtungszahlen habe sich erneut gezeigt, dass das Wetter, vor allem für Kurzurlauber, eine wichtige Rolle spiele. Wie erwartet lagen die höchsten Übernachtungszahlen im Juli/August 2019 mit je über 5000 Gästen. Die niedrigsten Zahlen wurden im Januar bis März erfasst. Die Entwicklung der Übernachtungszahlen seit 2013, als 30 000 Übernachtungen registriert wurden, sei sehr erfreulich, denn 2019 lag die Zahl bei Geschäftsreisenden, Dauercampern und touristischen Übernachtungen bei über 56 000.

Der Dorfurlaub in Unterbränd am Kirnbergsee soll neue Impulse bringen.

Aus der Schweiz kommen die meisten ausländischen Gäste

Bei den Herkunftsländern war die Schweiz vor Polen und Österreich an der Spitze. Aus Nordrhein – Westfalen, Hessen und Bayern kommen deutschlandweit gesehen die meisten Gäste, hinter Baden–Württemberg. Wie erwartet, machten in 2019 die Dauercamper mit über 24 000 Übernachtungen fast die Hälfte der Gäste aus, gefolgt von der Kernstadt (17 364) und Unterbränd (ohne Dauercamper) mit 12 165 Personen.

Gäste geben immer mehr Geld aus

Sehr interessant für alle Teilnehmer waren die Zahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus für die Stadt. Tagesreisende, die nicht in Bräunlingen übernachten, gaben in Bräunlingen über 134 000 Euro aus, was eine große Steigerung seit 2015 (93 000 Euro) bedeutete. Eine sehr hohe Bedeutung für die Gastronomie und den Einzelhandel habe auch die Nettowertschöpfung, die um fast eine halbe Million Euro seit 2016 gestiegen (15,2 Prozent) sei und nun bei insgesamt 3,7 Millionen Euro liege. Bei der Tourismusintensität liege Bräunlingen in 2019 bei 3568, eine Steigerung um 338. Das Ziel für die nächsten Jahre werde sein, auf die Intensitätszahl von 4000 zu kommen, so Anna Welke.

Urlauber sollen am Dorfleben teilnehmen

Einen breiten Raum des Tourismusabends nahm der Dorfurlaub Unterbränd ein, bei dem sich die Gäste durch ihre verstärkte Teilnahme am Dorfgeschehen, der persönlichen Betreuung durch die Gastgeber, bis hin zum Angebot regionaler Produkte besonders wohl fühlen sollen und deshalb immer wieder nach Unterbränd kommen.

Chance für Unterbränd

Das Erholungsort Unterbränd bietet Dorfurlaub mit besonderer Betreuung an.

Ortsvorsteher Winfried Klötzer nannte einige wichtige Säulen des Dorfurlaubes wie die Beherbergung, die Gastronomie, die gute Infrastruktur bis hin zur Naherholung am Kirnbergsee und den regionalen Lebensmittelkorb.

Auch Ansgar Barth sah im Dorfurlaub eine gute Chance für Unterbränd, wenn der Urlauber Spaß habe. Die Vernetzung von Gastgeber und Produzent sei dabei ein wichtiger Faktor. Man müsse den Bekanntheitsgrad von Unterbränd verbessern. Anna Welke sah im Dorfurlaub des Stadtteiles gute Impulse, von denen auch die Gesamtstadt Bräunlingen profitiere werde.