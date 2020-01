von Manfred Minzer

Das an die Wand projizierte Bild eines neuen S-Bahnzugs am Dögginger Bahnhof stand bei der traditionellen Silvester-Bürgerversammlung in der Gauchachhalle symbolisch für das zu Ende gegangene Jahr.

Die Inbetriebnahme der elektrifizierten Höllentalbahn 120 Jahre nach deren Erstbefahrung stellte Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher in seinem Jahresrückblick in der gut besuchten „Gmond“ an erste Stelle der kommunalpolitischen Errungenschaften des Berichtszeitraums. Im Zusammenhang mit zusätzlichen Busverbindungen in Richtung Bonndorf und Bräunlingen sind beim Gauchenbrunnen und an der Einfahrt der Mundelfinger Straße in die Emil-Frei-Straße zwei neue Bushaltestellen eingerichtet.

Andere Prioritäten setzten die Anwohner der Freiburger Straße und des Tunnelwegs, die nach langer Geduldsprobe die neue Abwasserleitung feierten. Erstmals müssen sie sich nicht mehr selbst um die Entsorgung ihrer Abwässer kümmern.

Interessiert verfolgen Bürgermeister Micha Bächle und Revierleiter Tom Ekert (beide vorne) mit Ortschafts- und Stadträten die Ausführungen von Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher. | Bild: Manfred Minzer

Ein „Glücksfall“ für Döggingen sei die Bewerbung von Christine Bär als neue Rektorin der Gauchachschule gewesen, so Fehrenbacher. Im Aufgabenheft des Ortschaftsrats stehen gleich zu Jahresbeginn Beratungen mit dem Regierungspräsidium zu umweltbezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau der zweiten Bundesstraßenbrücke über das Gauchachtal. Angegangen werden soll auch die Detailplanung der Innensanierung der Gauchachschule, die Feuerwehr darf sich auf ein Mannschaftstransportfahrzeug und Schlauchanhänger freuen und am Buswendeplatz beim Bahnhof werden Wartehäuschen und Fahrradboxen die Maßnahme komplettieren.

Anders als Revierleiter Tom Ekert, der von einem schwierigen Forstjahr berichtete, zog Bürgermeister Micha Bächle in seiner Rückschau zufrieden Bilanz, musste allerdings den Wünschen der Dögginger nach Erschließung des dritten Abschnitts des Baugebiets „Hofwiesen„ im neuen Jahr mangels finanzieller Möglichkeiten eine Absage erteilen. Dennoch seien fast alle Bauplätze schon verkauft oder reserviert, so Fehrenbacher.