Die Bräunlinger Kilbig ist in der Zähringerstadt immer ein besonderes Ereignis. Der Montag quasi die Nationalfeier der Gemeinde. Dann begrüßt auch der amtierende Bürgermeister im Rathaus Vertreter von Politik und Gesellschaft beim offiziellen Kilbig-Empfang.

Für Bürgermeister Micha Bächle ein besonderes Ereignis. War es doch seine erste Kilbig-Ansprache in Funktion als Stadtoberhaupt, außerdem wurde er an diesem Tag vor genau einem Jahr von den Bräunlingern in sein Amt gewählt. "Ein spannendes erstes Jahr, das schnell vergangen ist", sagt Bächle beim Empfang.

Besonders freut den Bräunlinger Bürgermeister, dass eigens zum Kilbigempfang auch sein Hüfinger Amtskollege den Weg in die Zähringerstadt gefunden hat: Bürgermeister Michael Kollmeier ist auch im Rathaus dabei.

Nun waren sich die beiden Städte nicht immer so wohl gesonnen, wie sie es heute sind. Etliche Jahrzehnte in der Vergangenheit herrschte Konkurrenz, das Verhältnis zum Nachbarn nicht unbedingt das beste. Erhobene Fäuste. "Manches in der Vergangenheit war schwierig", sagt auch Micha Bächle im Bräunlinger Rathaus. Damit verursacht er eine kurze Stille, gefolgt von raunen. Fragende Blicke bei Hüfingens Bürgermeister, herrscht doch mittlerweile ein wohlwollendes Miteinander. "Ich dachte da eher an fastnächtliche Dinge, Michael", erklärt Bächle. Aufatmen im Saal, die Stimmung lockert sich wieder. Und immerhin, legt Michael Kollmeier ein überzeugendes Argument für die freundschaftlichen Beziehungen nach: "Wir teilen uns ja jetzt auch den Pfarrer."

