von Christina Rademacher

Allein im Jahre 2018 hat der Radsportverein Unterbränd 13 Neuzugänge begrüßt, davon acht Kinder. Von den 161 Mitgliedern sind mehr als 100 aktiv. Über beeindruckende Zahlen berichtete Vorsitzender Rainer Wider bei der Generalversammlung. Insgesamt wurden auf dem Rad 15 318 Kilometer und 204 059 Höhenmeter von allen Gruppen zusammen zurückgelegt. Die Herrengruppe hatten 27 Ausfahrten mit durchschnittlich elf Teilnehmern und die Frauen 20 Ausfahrten mit durchschnittlich sieben Mitfahrerinnen.

Highlight im vergangenen Jahr war die Eröffnung des Bikeparks, der mittlerweile weit über die Unterbränder Grenzen bekannt ist und viel genutzt wird. Bei der ersten Sichtung nach dem Winter wurden keine größeren Schäden festgestellt. Insgesamt waren 15 Arbeitseinsätze mit 465 Stunden und 28 Helfern von zwölf bis 79 Jahre notwendig, bis dieses kleine Highlight fertig war.

Donaueschingen Gewagte Sprünge über Stock und Stein in Unterbränd Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Bericht zeigte Jugendleiter Simon Wider die Erfolge der Jugendgruppe auf. Insgesamt waren es neun Termine im Sommer und vier im Winter mit durchschnittlich acht Kindern. Das sind fünf mehr als im Vorjahr. Man hat sich von den klassischen Ausfahrten verabschiedet und bietet Training im Bikepark und besondere Fahraktionen an. Die zwei Jugendleiter Michelle Ketterer und Simon Wider haben mittlerweile ihren Jugendtrainerschein gemacht. Die drei aktivsten Jugendfahrer Kevin Ketterer und, Nick Sandow wurden mit Medaillen und der erste Elias Wache mit einem Pokal geehrt. Die Jugendgruppe startet mit dem Fahrradcheck am 20 April. Am 27. April beteiligt sich die Jugendgruppe am Dorfputz.

Vorsitzender Rainer Wider (von links) ehrt Joachim Riesle und Manfred Schropp für 40 Jahre Mitgliedschaft im Radsportverein.

Ortsvorsteher Winfried Klötzer lobte den tollen Verein, der viel für die Dorfgemeinschaft macht und eine super Werbung nach außen sei. Vorsitzender Rainer Wider konnte Anneliese Mantel und Roswitha Wider zu Ehrenmitgliedern ernennen. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Joachim Riesle und Manfred Schropp geehrt. Die Männergruppe startet am 16. April mit ihrer ersten Ausfahrt um 18.30 Uhr. Die Frauengruppe startet am 6. Mai, 19 Uhr, in die Saison.