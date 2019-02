Der Geruch von Popcorn strömt durch das Foyer der Stadthalle. Dort springen Clowns umher, Pantomimen, Späßlemacher. Wilde Tiere tanzen über die Bühne, Akrobaten zeigen waghalsige Nummern und Zauberer verblüffen mit ihren Illusionen. Alles getreu dem Motto "Zirkus, Zirkus", das sich die Narrenzunft Eintracht für den Zunftball 2019 auf die Fahnen geschrieben hat.

Stadtrat kopfüber an der Zielscheibe

Da kann es dann auch mal vorkommen, dass ein Stadtrat vom Runde Disch auf eine riesengroße, sich drehende Wurfscheibe geschnallt wird. Siegbert Wernet hängt teilweise kopfüber, als Thomas Bertsche alias Clown Bertschitsch mit Dartpfeilen aus dem Blasrohr Luftballons neben ihm kaputt schießt. "Ich hoffe, die FDP hat genug Kandidaten für die Kommunalwahl, falls hier was schief geht", kommt es von Zirkusdirektor Simon Rütschle, der mit den beiden Clowns Ralf Moßbrugger und Christoph Dold durch den Abend führt. Vielleicht sei die Scheibe für das Zielschießen auch ein Glücksrad: "Die Stadt sollte sich mal ein 'E' kaufen, falls an der Stadthalle wieder eines verloren geht", so Rütschle. "Lieber ein 'Ä'", empfiehlt Dold, immerhin sei man in Bräunlingen.

FDP-Stadtrat Siegbert Wernet hängt beim Zielschießen mit Clown Bertschitsch (Thomas Bertsche) kopfüber, während neben ihm die Luftballons nacheinander explodieren. | Bild: Dagobert Maier

Zauberei endet am Mühlentor

Der Abend soll Furioses zeigen. Besonders: Beeindruckende Illusionen, wie sie der weltbekannte Zauberer David Copperfield auch schon präsentierte, als er etwa durch die chinesische Mauer lief. Aber ob das in Bräunlingen auch so gut funktioniert? Zumindest bei Hannelore Rosenstiel habe das nicht so gut geklappt, als sie das beim Mühlentor versucht habe.

Bürgermeister auf dem Schwebebalken

Mit in die Manege darf auch Bürgermeister Micha Bächle, dem von Zunftmeister Matthias Reichmann bescheinigt wird, er mausere sich zum drittbesten Fasnet-Import aus Löffingen. Bächle zeigt, dass er auch auf dem Schwebebalken mit Schirm und Tutu eine gute Figur beim Balancieren macht.

Bürgermeister Micha Bächle behält die Balance auf dem Schwebebalken. | Bild: Dagobert Maier

Pumba flüchtet vor dem Metzger

Die Ü 30-Gruppe zeigt an diesem Abend ein Medley ihrer besten Auftritte aus etlichen Jahren Zunftball-Geschichte. Dazu müssen die ganzen Teilnehmer allerdings erst wieder gefunden werden. Wo sie stecken, das offenbart ein Video-Einspieler: Einige Herren vergnügen sich mit Taucherflossen und Badehose am eis- und schneebedeckten Kirnbergsee und das Warzenschein Pumba aus dem König der Löwen-Musical? Das kann sich gerade noch mal aus dem Schlachtraum der Metzgerei Faller retten, Reinhard Faller eilt mit der großen Greifzange dem fliehenden Tier hinterher. Es schafft es dann aber doch noch und kann in der Stadthalle beim Zirkus mit dabei sein.

Die Turnerinnen zeigen unter dem Programmpunkt "Back Flips" ihr tolles Musikgefühl und beeindruckende akrobatische Fähigkeiten. | Bild: Dagobert Maier

Ein großes Zelt auf grüner Wiese

Probleme habe es allerdings gegeben, als man einen Platz für das Zirkuszelt gesucht habe. Nur ein Landwirt habe sich bereit erklärt, sein Feld zur Verfügung zu stellen und der Zelt-Aufbau musste europaweit ausgeschrieben werden. Landwirt Beni (Benjamin Glunk) und Zelt-Verleiher Stani (Stanislaus Marcelino) sind sich über den Ablauf der Arbeiten nicht ganz einig: "Das Zelt sieht liedriger aus als das alte Hallenbad. Und die Spuren in der Wiese sind so groß, da könnte man glatt sieben Windräder drin verstecken", so Benis Vorwurf. "Musst du eben einen Kunstrasen machen", findet Stani. Das sei allerdings nur etwas für Bezirksliga-Ronaldos.

Die Traumtänzerinnen bilden den krönenden Abschluss des Zunftballs: Akrobatisch bewegen sie sich als wilde Tiere durch den Bräunlinger Zirkus. | Bild: Dagobert Maier

Ralf Kaiser und Maite Zorn

Mit einen Höhepunkt des Abends bringt die Stadtkapelle schließlich vor das Zirkus-Publikum. Verschiedene Stars zeigen in der Manege ihre gesanglichen Talente, ob "Himmelblaue Augen", "Cordula Grün" oder "Danza Kuduro" mit rasend-wahnsinnigen Textpassagen. So auch Ralf Kaiser (Ralf Wolf) und Maite Zorn (Heiko Zorn), die sich anschmachtend ihren gefühlen freien Lauf lassen: "Deine Lippen machen süchtig nach mehr", säuselt Zorn, mit knallrotem Lippenstift, blonder Perücke und knappem Kleidchen, als die beiden das Lied "Warum hast du nicht Nein gesagt" zum Besten geben. Was für ein Zirkus, den die Narren da zeigen.