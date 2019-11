Bräunlingen ist stolz auf seine historische Innenstadt. Und das zu Recht. Die stimmungsvollen Gassen, das schön sanierte Mühlentor, die Stadtkirche und das Stadtbild, geprägt von den alten Häusern. Schön.

Mit zum Bild zählen allerdings auch die großen, aufwendig gestalteten Brunnen. Sie wurden in der historischen Ortsanalyse erfasst und stehen dadurch teilweise sogar unter Denkmalschutz. Wer sich etwas näher mit ihnen befasst, entdeckt an ihnen auch zahlreiche interessante Details.

Achtung: Verboten!

So etwa auch bei jenem in der Sommergasse. Er gehört zu den alten Brunnen aus dem 19. Jahrhundert. Die damalige Bedeutung spiegelt sich auch in der Form wieder. Ein relativ flacher und großer Behälter bietet viel Platz, um sich außenrum zu platzieren. Sei es, um die Wäsche mal wieder ordentlich sauber zu bekommen, oder, was damals ebenfalls noch sehr wichtig war, dass das liebe Vieh seinen Durst stillen konnte. Ein Zweck, für den die Brunnen durchaus gedacht waren.

Mit Hinweis

Und so ergeht auch an heutige Passanten noch der Hinweis am Brunnen in der Sommergasse. Sie seien gewarnt: Das Verunreinigen des Brunnens sowie das Tränken mit angespanntem Vieh ist hier verboten. Zuwiderhandlungen werden mit einer Strafzahlung von 10 Mark geahndet.

Ob die Regelung noch heute gilt, und wie der Wechselkurs vom damaligen Marktwert auf Euro aussieht, ist allerdings nicht bekannt. Sollte also zufällig mal wieder jemand mit seinem Vieh in der Stadt unterwegs sein: Bitte dran denken.