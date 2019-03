Das ist jetzt Alexia Weisser in Bräunlingen bei der Familie Bekc passiert. Sie ist seit 2018 Schriftführerin im Betriebsrat des Energieunternehmens Energiedienst Laufenburg (ED). Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Bernhard Kubon durfte sie ausführen, was das Gremium 2017 ausgetüftelt hat.

Stundenspende heißt die Aktion, mit der ED-Mitarbeiter am Jahresende bis zu 40 ihrer Überstunden für soziale Zwecke spenden können. Die Firma wandelt diese Zahl, mit dem persönlichen Stundenlohn verrechnet, in Wohltätigkeit um. 2018 kamen auf diese Weise 8500 Euro zusammen, die in verschiedene Projekte fließen. 1000 Euro gehen nach Bräunlingen, wo die Bekcs ihrem Sohn Eron ein einmaliges Erlebnis bieten möchten. Der Achtjährige ist aufgrund eines Gendefekts schwerstbehindert. Er kann nicht sprechen, gehen, selbstständig essen oder kauen und muss gewindelt werden. Mit einer Delfintherapie, so hofft die Familie, können die motorischen Fähigkeiten von Eron gefördert werden. Zusammen mit den beiden älteren Brüdern sollen die Tage am Meer in der Nähe von Antalya auch eines ermöglichen: den ersten gemeinsamen Urlaub der Familie seit acht Jahren.

Ihre Kollegen dürfen nicht nur spenden, sondern auch bestimmen, wohin das Geld geht, erklärt Alexia Weisser. Der Anstoß, den Traum der Familie Bekc zu unterstützen, sei von einem Donaueschinger Mitarbeiter gekommen, verrät sie. Doch den Namen darf sie auf seinen Wunsch nicht preisgeben. "Stunden spenden heißt Zeit spenden", erinnert sie sich an die Worte eines ihrer Spender.

Bei der Familie Beks war Alexia Weissers Zeit bestens investiert. Weil sie er liebevolle, ganz selbstverständliche Umgang der Eltern mit ihrem Nesthäkchen unglaublich anrührte. Und weil dieser Besuch sie geerdet habe. "Da sieht man, wie gut es einem eigentlich geht." Und dass Zeit zwar ein hohes Gut ist, aber Gesundheit doch ein höheres.