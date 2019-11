Weihnachten ist die Zeit der Herzenswärme. Selbst jene, die unter dem Jahr mit großem Abstand an jeder TV-Schnulze vorbeigehen und auch sonst für dekorativen Kitsch nicht empfänglich sind, bekommen große Augen ob glitzernder Stern- und Krippenlandschaften. An Weihnachten geht das. Da sind dann auch mal ausgefallene Pullover akzeptiert, grenzwertige Lieder im Radio werden mitgesummt und sogar kleine Roboter-Weihnachtsmänner zaubern singend und tanzend ein Lächeln auf die Lippen.

Jenseits des Glitzer

Besonders schön ist Weihnachten allerdings auch jenseits der Glitzerwelt in seiner ursprünglichsten Form. Zu sehen ist das aktuell an der zweiten Auflage des Bräunlinger Wunschbaumes vor dem Rathaus in der Kirchstraße. Dort können Bedürftige ihre Wünsche aufhängen, die dann anonymisiert erfüllt werden. Jeder, der möchte, kann sich einen Wunsch in Papierform vom Baum nehmen und zur Erfüllung bringen.

Erste Wünsche sind in Arbeit

Die ersten 36 Wünsche sind bereits alle schon herabgenommen und vergeben, die Stadtverwaltung konnte nun 40 weitere aufhängen. Wie Bürgermeister Micha Bächle mitteilt, befinden sich unter den Wünschen lediglich vermeintliche Kleinigkeiten. Die offensichtlich dringend gebraucht werden. Da finden sich etwa Wolle, Lego-Spielzeug, Medikamente, Topf, Pfanne und Kerzen. Aber auch Winterkleidung- und schuhe für Kinder. Kommende Woche sollen es noch mehr Wünsche werden, dann kommen jene des Tafelladens aus Donaueschingen dazu.

Da leuchtet das Weihnachtsfest auch ganz ohne Glitzerlicht. Schön.