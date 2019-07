von Manfred Minzer

Es ist kurz vor 21 Uhr, als die Haustürklingel den Hausherrn jubeln lässt: „Jetzt kunnt de Wolfgang“. Saß er doch schon einige Zeit wie auf Nadeln, weil der Sender mit der Übertragung des anstehenden Fußballspiels nicht mehr in der Programmliste auffindbar war. Gerade aktuell zur Zeit der Umstellung auf das neue Breitbandkabel sind dringende Netzwerkarbeiten bei den Kunden häufige Einsatzgründe. Und mit der Routine von 50 Berufsjahren und vielen ähnlichen Einsätzen ist auch das TV-Gerät wieder ordentlich programmiert.

Ein breiter Fundus an Waschmaschinenersatzteilen ist bei Reparaturen mechanischer Teile oft hilfreich. | Bild: Manfred Minzer

Das ist einer jener Momente, in denen sich der Dögginger Elektrikermeister Wolfgang Ketterer der besonderen Wertschätzung seiner Kunden sicher sein kann. Dabei sind weder der Einsatzgrund noch die Arbeitszeit für den Dorf-Elektriker besonderer Erwähnung wert, denn viele seiner meist dringend erwarteten Hausbesuche liegen jenseits der allgemeinen Feierabendstunden. Auch manche Waschmaschine wurde und wird so zu später Stunde noch in Gang gebracht.

Reparieren statt wegwerfen – das gibt‘s noch

„Es ist schier unmöglich, einen längerfristigen Arbeitsplan einzuhalten, weil immer wieder kleine und große Notfälle den unverzüglichen Einsatz fordern“, so Ketterer. Es sind außerdem seine Erfahrung und Vielfältigkeit, die in so wertvoll machen. „Wolfi weiß für jedes Problem eine Lösung“, so der einhellige Tenor seiner Kundschaft. So weiß er auch noch jene oft schon betagten Gerätschaften zu reparieren, die für die aktuell ausgebildeten Elektriker nur noch für den Recyclinghof taugen.

Trotz der großen Konkurrenz durch Elek­trogroßmärkte sind die Dögginger froh, den Elektroladen von Wolfgang Ketterer im Dorf zu haben. | Bild: Manfred Minzer

Die Dögginger haben sich längst an die außergewöhnlichen Besuchszeiten Ketterers gewöhnt und wissen seinen Einsatz beinahe rund um die Uhr zu schätzen. Viel eher fürchten sie sich vor jenem Zeitpunkt, an dem Ketterer sein Werkzeug zur Seite legt und seinen Ruhestand, den er sich altersmäßig schon längst verdient hätte, antritt. Doch auch er selbst kann sich das noch nicht vorstellen, solange die Gesundheit mitspielt. „Ich mach es schon noch gern, aber etwas mehr Freizeit wäre mir schon lieb“: Ein verständlicher Wunsch angesichts der regelmäßigen mindestens Zwölf-Stunden-Arbeitstage.

AH-Training ist wichtig

Die Aussichten auf mehr Freizeit sind derzeit allerdings angesichts des übervollen Auftragsbuchs nicht günstig. Einzig dienstags versucht er, früher Feierabend zu machen, um sich im AH-Fußballtraining fit zu halten und den Fußballstammtisch nicht zu versäumen. Allerdings hat auch er mit dem eklatanten Nachwuchsmangel zu kämpfen. Seit einem Jahr ist er deshalb mit seiner Firma als „Mann für alle Fälle“ allein zu Gange. Die Wertschätzung seiner Arbeit schlägt sich auch im Umsatz seines Geschäftes nieder. Mancher Dögginger widersteht den Verlockungen und Angeboten der großen Elektrofachmärkte und würdigt den Einsatz Ketterers mit einem Einkauf im Elektro-Dorfladen.

Neuester Stand der Technik

Neubau-Installationen gehören heute nicht mehr zu seinem Aufgabenspektrum, allerdings erfordert sein Engagement als Betriebselektriker bei einigen Firmen seine stete Abrufbereitschaft. In regelmäßigen Schulungen verschiedener Hersteller macht er sich mit der neuesten Technik vertraut, um für Reparaturen aller Art gewappnet zu sein. Nicht immer sind diese Reparaturen ein lukratives Geschäft, „weil ich den realen Zeitaufwand oft nicht eins zu eins in Rechnung stellen kann. Dann mach ich eben einen für beide Seiten vertretbaren Pauschalpreis“, so Ketterer schmunzelnd.