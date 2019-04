Wo in der Stadt drückt verkehrstechnisch der Schuh? Stellen, an denen die Autos zu schnell vorbeiflitzen haben sich einige herauskristallisiert. Auch die Situation am Spitalplatz ist keinesfalls optimal. Regelmäßig sprechen auch die Stadträte Probleme mit dem Verkehr in den Gemeinderatssitzungen an. An Lösungen für die vielen Punkte wird aktuell bereits gearbeitet, und zwar in Form eines Mobilitätskonzeptes, das die Stadt von einem Planungsbüro erstellen lässt.

Ergebnisse werden präsentiert

In der am heutigen Donnerstag stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates um 19 Uhr, wird Verkehrsplaner Florian Krentel erste Ergebnisse vorstellen. Dabei handelt es sich um die Daten aus den Verkehrszählungen, den Problemstellungen und den Anregungen aus der Bevölkerung. Konkrete Maßnahmen sollen voraussichtlich im Sommer oder Herbst in einem weiteren Schritt vom Rat beschlossen werden.

Gutes Miteinander im Fokus

Die Weichen für das Konzept wurden bereits im Herbst 2018 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht. Kernthemen des Konzeptes sollen die Themen sichere Fußgängerquerung, Geschwindigkeit und Parksituation in der Bräunlinger Innenstadt sein. Dabei soll vor allem die aktuelle Situation erfasst und schlussendlich durch passende Maßnahmen auch verbessert werden. Wie Bürgermeister Micha Bächle betonte, gehe es nicht darum, die Innenstadt frei vom Verkehr zu halten, sondern ein gutes Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen.

Was wurde bei der Konzept-Erstellung bisher alles gemacht?

An acht Orten in Bräunlingen wurden im Oktober eintägige Verkehrsmessungen vorgenommen. Zudem wurden die Fußgängerzahlen an bestimmten Punkten festgehalten: Am Bregenberg (Donaueschinger und Hüfinger Straße), die Zähringerstraße am Stadttor, Spitalplatz, Kirchstraße, Kreisverkehr bei der Löwenbrauerei, Grabenring und Bruggener Straße. Beim Spitalplatz habe man im Februar abermals eine Messung im Bereich der Gumppstraße vorgenommen. Mit Ausblick auf das neue Baugebiet am Bregenberg habe man außerdem zusätzlich die Situation rund um den Bahnhof und den damit verbundenen Fußgängerüberweg untersucht. Über einen Zeitraum von einer Woche fand an selber Stellen zudem eine verdeckte Geschwindigkeitsmessung statt.

Im Oktober 2017 wird mit solchen Kameras an sieben Stellen in Bräunlingen der Verkehr dokumentiert. Die Ergebnisse werden nun im Gemeinderat vorgestellt. | Bild: Rathaus Bräunlingen

Auf dem Wochenmarkt

Gemeinsam mit Verkehrsplaner Florian Krentel stand Micha Bächle im November 2018 auf dem Wochenmarkt den Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung. Ein Angebot, das rund 50 Bräunlinger nutzten, um entsprechende Anregungen weiterzugeben. Thema waren in den zwei Stunden dabei etwa die teils hohen Randsteine, eventuelle Einbahnstraßenregelungen, gefährliche Einfahrten mit schwieriger Einsicht sowie die Durchfahrt durchs Stadttor mit hoher Geschwindigkeit und dem sofort folgenden Zebrastreifen. Gewünscht waren auch weitere Zebrastreifen. Zudem regten Bürger das Thema eines kommunalen Ordnungsdienstes („Stadtsheriff“) an, um vor allem die Parksituation zu entschärfen.

Auch über das städtische Beschwerdemanagement habe man seitens der Verwaltung einige Informationen sammeln können. Zudem habe man im Januar und Februar entsprechende Aufrufe über die sozialen Medien sowie Facebook und die Stadtnachrichten gestartet.