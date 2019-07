von Manfred Minzer

Eigentlich hatte sich das Rotschwänzchenpaar unter dem Vordach des Sportverein-Clubhauses ein lauschig-ruhiges Plätzchen für die Aufzucht ihres Nachwuchses ausgesucht. Ungünstig war jedoch der Zeitpunkt der Familienplanung, denn just in diese Zeit fiel das mit viel Publikumsverkehr und Festlärm verbundene Sportfest der Fußballer. In ihrer Ruhe gestört trauten sich die Vogeleltern nicht mehr in Nestnähe und stellten pünktlich zum Festauftakt am Samstagnachmittag die Fütterung der fünf Jungvögel ein.

Vogelkundler vor Ort

Glücklicherweise verfügen der SV–Vorsitzende Dietmar Ketterer und sein Vater Georg Ketterer nicht nur über organisatorische und sportliche Fähigkeiten, sondern als ausgewiesene Vogelkundler auch über detaillierte Kenntnisse in Sachen Ornithologie. So war für Dietmar Ketterer sein Wissen um die Vogelwelt aus seiner Zeit als Falkner ebenso von Nutzen wie die Kenntnisse von seinem Vater als passionierter Naturfreund und Biologie-Aushilfslehrer an der Gauchachschule. Für beide war schnell klar, dass hier menschliche Hilfe gefordert war. Die Freude war groß, als sich herausstellte, dass die Jungvögel die Fütterung mit der Pinzette annahmen. Daran glauben musste allerdings der Vorrat an Maden, den sich der Angler Georg Ketterer eigentlich als Köder für den Fischfang zugelegt hatte.

Sportplatz wird zur Nebensache

Fünf Mal täglich gings auf die Leiter zum Nest, um jedem Jungvogel die notwendige Verpflegung angedeihen zu lassen. Oft gerieten die Aktionen auf dem Sportplatz zu Nebensache, wenn das Publikum der Fütterung ihre ganze Aufmerksamkeit widmete. Am Ende machten sich die Vogelküken schon selbst piepend bemerkbar, wenn wieder Fütterungszeit angesagt war. Schließlich blieb die spannende Frage, ob die Vogeleltern diesen zweitägigen menschlichen Eingriff verzeihen und die Fütterung wieder nahtlos übernehmen würden. Umso größer war dann die Freude, als schon kurz nach Festende die Rotschwänzcheneltern fürsorglich zurückkehrten und für das Happyend der geglückten Rettungsaktion sorgten.