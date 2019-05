Der Verkehr auf den Straßen nimmt zu. Längst vorbei sind die Tage, als man noch wusste, wer in der Stadt als erstes ein Auto besaß. Längst ist es notwendig geworden, Verkehrsströme mit wissenschaftlichen Methoden zu erfassen, um sie entsprechend lenken zu können.

Exakt mit dieser Aufgabe setzt sich die Stadt aktuell auseinander. Gemeinsam mit dem externen Planungsbüro Fichtner Water and Transportation wurde bereits eine Analyse der Verkehrssituation in Bräunlingen erstellt. Planer Florian Krentel stellte dabei einige Punkte vor, an denen Verbesserungen notwendig seien.

Arbeit an Mobilitätskonzept

So fließen die großen Verkehrsströme auf der Landesstraße. Innerhalb von 24 Stunden sind dort mehr als 10 000 Fahrzeuge unterwegs, wie bei einer großen Messung festgestellt werden konnte. Zu dem Datenmaterial kommen außerdem Gespräche und Anregungen von und mit den Bräunlinger Bürgern. Planer Krentel und Bürgermeister Micha Bächle haben dazu einige Stunden auf dem Wochenmarkt verbracht und sich dort mit den Leuten unterhalten. Auch das Beschwerdemanagement der Stadt konnte genutzt werden, um der Verwaltung Problemstellen im Verkehr mitzuteilen.

Verbesserungen in der Stadt

Auf Grundlage dieses Datenmaterials sollen schließlich Möglichkeiten aufgezeigt werden, wo in der Stadt Verbesserungen in Gang gesetzt werden könnten. Die endgültige Entscheidung dazu trifft der Gemeinderat. Auch eine Frage, die von den Planern noch beantwortet werden muss: Wie sieht es um um die Belästigung in der Innenstadt durch Verkehr und dadurch bedingten Lärm aus? Ist das ein Problem und wenn ja, wie kann eine Lösung dafür aussehen? Etwa eine Tempo-40-Zone?

Was wäre denn denkbar?

Bereits angeregt hat Planer Krentel die Einführung eines Parkleitsystems. Wer etwa als Ortsfremder in die Kirchstraße einfährt, der wundert sich über den vielen freien Platz dort. Aber darf dort überhaupt geparkt werden? Das ist unklar und sorgt laut Krentel für ordentlich Verwirrung. Um freie Parkplätze zu finden, die es in der Stadt reichlich gibt, wird außerdem zwar eine Richtung angegeben, die Plätze verteilen sich dann entlang der Straße und werden nicht eigens wieder ausgewiesen. Dabei machte auch Bürgermeister Micha Bächle klar: „Es geht nicht darum, die Verkehrsströme großräumig um die Innenstadt umzuleiten oder die Autos aus der Innenstadt zu verbannen, Ziel ist es, das alles in größtmöglicher Harmonie unter einen Hut zu bringen.“

Kommen Autofahrer die Donaueschinger Straße hinuntergefahren, dann drücken sie gerne mal etwas kräftiger aufs Gaspedal. Und zwar in einem solchen Maße, dass das Landratsamt von „einem deutlichen Wert mit Handlungsbedarf“ spricht. Doch wie sieht der aus, ist etwa ein stationärer Blitzer hier die Lösung? Besonders in diesem Bereich wird der Verkehr auch noch zunehmen. Nämlich dann, wenn die ersten Bewohner ins nahe gelegene Neubaugebiet am Bregenberg gezogen sind. Dann sind es sicher auch mehr Fußgänger, die am Bräunlinger Bahnhof die Straße queren werden.

Eine wichtige Rolle wird auch die weitere Vertaktung von Bus und Bahn sein. Durch die Elektrifizierung der Höllentalbahn und den Ausbau des Dögginger Bahnhofs verdichten sich an dieser Stelle elementare Verkehrsknoten. Wie sieht in diesem Bereich die genaue Anbindung der einzelnen Bräunlinger Gebiete aus?

Das sagt die CDU

Bild: CDU

Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk sind zentrale Leistungsträger unserer Gesellschaft und Garant für unseren Wohlstand. Die Stadt Bräunlingen soll sich als wichtiger Partner dieser zentralen Akteure verstehen, geeignete Rahmenbedingungen schaffen und die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dazu gehört die bedarfsgerechte Schaffung von Industrie- und Gewerbeflächen, um den ansässigen Betrieben Raum für Wachstum zu bieten und auch Neuansiedlungen von außerhalb zu ermöglichen. Eine gute Anbindung an überörtliche Verkehrsnetze ist bereits vorhanden und die Daten-Anbindung per moderner Glasfaser wird konsequent in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar ausgebaut.

Mobil zu sein ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Bräunlingen ist sehr gut an überörtliche Verkehrsnetze angebunden (Bundesstraßen/Autobahn/Breisgau-S-Bahn ab Dez. 2019). Um auch hier die Lebensqualität zu steigern, müssen wir verstärkt unser Augenmerk auf den innerörtlichen Verkehr richten. Dabei ist es wichtig, Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, rechtzeitig an den Planungen zu beteiligen und zu informieren.

Wer unsere artenreiche Kulturlandschaft hegt und pflegt, dient seiner Heimat. Wir sehen die Landwirtschaft als Partner und Träger des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Besondere Verantwortung hat die Stadt für die Waldwirtschaft. Wir wollen die berechtigten Interessen aller Waldnutzer klar strukturieren und unterstützen ausdrücklich die nachhaltige Waldwirtschaft. Dabei gilt der Grundsatz „Schützen durch Nützen“.

Das sagt die FDP

Bild: FDP

Die FDP Kandidaten unterstützen eine sichere Verkehrsführung der Pkw und Busverbindungen mit Beruhigung des Straßenverkehrs für die Fußgänger, besonders für Kleinkinder und Schüler. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h in der Gesamtstadt Bräunlingen. Sichere Schulwege mit optimaler Beleuchtung und frühzeitig erkennbaren Straßenüberquerungen für Kindergarten- und Schulkinder auch für alle anderen Fußgänger. Wenn es zur Sicherheit notwendig ist, den Fahrzeugverkehr zu stoppen, wird eine Ampelanlage zur Überquerungshilfe gefordert. Rad- und Fußgängerwege ausbauen, die Erweiterung mit den Nachbarstädten absprechen. Behindertengerechte Auffahrten, absenken der Bordsteine bei den Rad- und Fußgängerwegen. Ladestationen für E-Bikes mit Fahrradboxen an den Haltestellen von Bahnhöfen, der Busverbindungen aufstellen. Weiterhin Vermietung von E-Bikes durch das Tourismusamt. Die Abstimmung von Bus und Zugverbindungen zur Zeitoptimierung der Anbindungen, auch die Tarifzonen für die Benutzer attraktiver gestalten. Die Parkplätze schräg ausweisen um besser in der Innenstadt ein- und ausparken zu können. Schwerlastverkehr aus der Innenstadt verbannen. Eine Homepage für Mitfahrgelegenheiten auf der Stadthomepage erstellen und bearbeiten. Die Anzahl der Behindertenparkplätze im Stadtkern bedarfsgerecht erhöhen. Neue umweltverträgliche Taxi und Fahrzeuge in der Stadt einsetzen, der Stadtbauhof benötigt zukünftig umweltverträgliche Materialien und Fahrzeuge.

Das sagt die SPD

Bild: SPD

Im Zuge der Aufwertung des Dögginger Bahnhofs soll auch der Busverkehr zwischen der Kernstadt und den Stadtteilen deutlich ausgeweitet werden. Hier müssen wir die äußeren Wohngebiete Galgenberg und Gupfen besser anbinden, insbesondere vom und zum Bräunlinger Bahnhof. Langfristiges Ziel sollte sein, dass von jedem Teilort tagsüber stündlich ein Bus fährt. Wir wollen für sichere und kurze Wege sowie Barrierefreiheit sorgen. Für mehr Elektromobilität wollen wir die Ladeinfrastruktur ausbauen. Wir könnten uns ein 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr in der Region, insbesondere den Ringzug vorstellen.

Die Dögginger Straße ist besonders lärmgeplagt. Es besteht Handlungsbedarf. Wir wollen das Land und den Kreis in die Pflicht nehmen. So sollte später ein Flüsterasphalt-Belag verbaut werden. Notfalls ist auf dem betreffenden Abschnitt auch an eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h zu denken.

Wir halten das Parkleitsystem in der Kernstadt für verbesserungsfähig. Vor der Stadthalle sollte die Anzahl der Parkmöglichkeiten erhöht werden, um lange Wege für Besucher größerer Veranstaltungen zu vermeiden. Dies lässt sich u.E. durch absenkbare Poller auf dem Platz vor der Halle erreichen.

In Döggingen ist vorrangig der Adler-Platz neu zu konzipieren. Wir halten hier einen Kreisverkehr für alternativlos, wobei aber auch sichere Fußgängerwege einzuplanen sind. Bei der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes müssen ausreichend Parkflächen für Friedhofbesucher vorgehalten werden.

Das sagt die Gruppe 84

Bild: Gruppe 84

Die Verkehrsthematik hatte die Gruppe 84 bereits mit 2 Veranstaltungen zu „Tempo 30 in der Innenstadt“ und „Situation Spitalplatz“ aufgegriffen.

Der Gemeinderat beschloss ein Mobilitätskonzept für Bräunlingen, das alle Verkehrsteilnehmer (Fahrzeuge, Fußgänger, Senioren, Schulkinder, Radfahrer) und den Öffentlichen Nahverkehr umfasst, in Auftrag zu gegeben. Erste Ergebnisse der Verkehrszählung wurden vorgestellt. Wichtig ist uns, dass Verbesserungen vor allem für Fußgänger am Bahnhof und Spitalplatz gefunden werden. Notwendig ist die aktive Mitwirkung der Einwohnerschaft, die Bürgermeister Bächle schon begonnen hat. Gerade das Thema „Tempo-30“ wird oft sehr emotional diskutiert.

Generelles Anliegen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Dies gilt für die

Verbesserung der Situation Schwerlastverkehr in Döggingen (sicherer Schulweg) so

wie zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt Bruggen, am

Spitalplatz (Seniorenzentrum) und bei der Kirche in Bräunlingen.

Eine neue Situation wird sich am Bahnhofs Döggingen mit der Elektrifizierung und der Anbindung an die S-Bahn-Linie nach Freiburg einstellen. Die Fertigstellung der für Ende dieses Jahres geplant. Hier müssen wir auf eine Anbindung an den Tarifverbund Freiburg hinarbeiten, damit die Attraktivität nicht erst in Unadingen beginnt.

Gleichzeitig wird der Bahnhof Döggingen Knotenpunkt für eine Buslinie nach Bräunlingen und nach Bonndorf.

Wir möchten auch eine Verbesserung der Abstimmung der Busfahrpläne speziell für Schüler (Problem für Bruggen und Grundschule).