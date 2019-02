von Christina und Lutz Rademacher

Unterbränd – Gut besucht war die Auftaktveranstaltung des Projekts „Natürlicher Dorfurlaub“ in der Brändbachhalle. Auch zahlreiche Zimmervermieter waren unter den Anwesenden.

Maren Ott, Anna Welke, Ortsvorsteher Winfried Klötzer und Bürgermeister Micha Bächle im Gespräch mit Peter Zimmer von Futour. Bilder: Christina Rademacher

Bürgermeister Micha Bächle eröffnete die Veranstaltung. Mit der Aktion sollen neue Impulse für Unterbränd geschaffen werden, um das Bestehende zu stärken und zu schauen, wo es Verbesserungspotential gibt. Er freue sich, „dass wir diesen Weg beschreiten, um den Tourismus hier im Ort zu stärken. Man muss gemeinsam diesen Schritt gehen“, so Bächle. Ortsvorsteher Winfried Klötzer meinte, dass Unterbränd für Tourismus stehe. Er freue sich auf die Ideensammlung und war gespannt, was man gemeinsam verändern könne.

"Ich finde das Angebot gut und bin dabei. Es funktioniert allerdings nur, wenn alle mitmachen zum Wohl des Ortes."Volker Uhlmann, Verwalter Campingplatz

Heide Glasstetter von der Schwarzwald-Tourismus GmbH stellte das Projekt kurz vor. Die Kleinvermieter seien ein Segment, bei dem es sich lohne, für frischen Wind zu sorgen, Qualität und neue Themen zu platzieren. Aber nicht nur für Gäste wolle man etwas tun, sondern auch für die Unterbränder Bürger. Ganz wichtig sei es, Ansprechpartner Vorort zu haben. Am Ende des Projekts müssten buchbare, attraktive und vermarktbare Arrangements stehen, die den interessierten Übernachtungsgästen angeboten werden können.

"Das Potenzial ist durchaus vorhanden. Ich sehe hier den Verkehrsverein als ideale Plattform."Ansgar Barth, Zimmervermieter

Dirk Monath von der Futour Südwest ging in seinem Vortrag genauer auf das Projekt ein. Man solle nicht inszenieren, wie beispielsweise früher die Heimatabende für Gäste. Der Gast solle vielmehr eine Einladung erhalten, ein paar Tage im Ort mit zu leben, das Dorf mit seinen Eigenheiten und die Menschen kennenzulernen. Der Gast solle ein einmaliges Erlebnis bekommen, und wenn es ein Sonnenuntergang am Kirnbergsee sei. Manchmal müsse man das auch erst entdecken und vermitteln – und es müsse aus dem Charakter und dem Leben des Dorfes entstehen. Buchbare Erlebnisse sollen aber auch Leuten aus der Region offen stehen. Ferner solle man lokale Ressourcen nützen. Dadurch bleibe die Wertschöpfung in der Region, Lebensqualität bleibe erhalten und Lebens- und Verdienstperspektiven würden geschaffen. Der Kern der gesamten Vermarktung sei jedoch das Übernachtungsangebot.

"Eine große Chance für Unterbränd, auch in der Vernetzung regional und im Ort. Es ist aber auch eine Herausforderung."Anna Welke, Leiterin Tourismusamt

Peter Zimmer erläuterte in unzähligen Beispielen, wie man regionale Produkte in Szene setzt, wie beispielsweise die Speisekarte, auf der die Namen der Erzeuger genannt werden. Oder wo man die Zutaten kaufen kan, oder wo es einen vorbestellbaren Schwarzwälter Frühstückskorb gibt. Alles müsse eine Geschichte erzählen – Zimmer mit Exponaten örtlicher Künstler, selbstgemachtes Eis vom Bauernhof mit Hofbesichtigung oder ein kostenloses Frühstück um 4 Uhr in der Backstube eines Bäckers. Für Unterbränd gelte es, etwas Einzigartiges zu finden.

"Das Projekt ist eine Chance für Unterbränd, den Tourismus auf neue Beine zu stellen unter Einbindung der regionalen Anbieter."Winfried Klötzer, Ortsvorsteher Unterbränd

In einer anschließenden Ideen-Sammlung wurde in erster Linie der Kirnbergsee genannt, aber auch die Ruhe im Ort oder die Möglichkeiten für Radfahrer. Ferner wurde die Möglichkeit diskutiert, Gäste und Einwohner mit frischen regionalen Produkten zu versorgen. Eine Idee dabei: ein Verkaufswagen, der zeitweise am Campingplatz Halt macht, oder eventuell Händler des Bräunlinger Mittwochsmarkts, die man nach Unterbränd umleiten könnte. Um das Handwerk zu stärken, wurde die Ausstattung von Zimmern mit Möbeln aus heimischem Holz vom örtlichen Schreiner vorgeschlagen. Oder ein Bootsverleih am See, kleine ausgewiesene Wanderwege um den Ort, ein barrierefreier Weg um den See. Jedes Dorf müsse seinen Charakter herausstellen, dabei müsse es die Ideen selbst umsetzen, so Peter Zimmer. Nächster Schritt ist die individuelle Beratung der Zimmervermieter.