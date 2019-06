von Lutz Rademacher

Wer am Freitag am Gasthaus Blume (Fabi) vorbeikam, dem bot sich ein ungewöhnliches Bild. Statt Hausmacher Platte oder Wurstsalat wurden im Biergarten vor der Waldhausener Kultkneipe original italienische Pizzas serviert, die reißenden Absatz fanden. Was ist da los mit dem Fabi-Wirt Horst Kritzer? Wandelt er nun auf italienischen Spuren? Das Wetter dazu herrscht nun auch alle Mal in Waldhausen. Doch mit der aktuellen Hitze hat das kulinarische Spezialangebot nichts zu tun, sondern eher mit einem Zufall.

Italienische Arbeiter, die aktuell gerade beim Großprojekt Höllentalbahn im Einsatz sind, wurden irgendwann auf das Gasthaus Blume aufmerksam. Schließlich fuhren sie auf dem Weg von Neustadt nach Donaueschingen und wieder zurück auch des Öfteren durch Waldhausen.

Massimo Cosentino und Antonio Leonetti belegen Pizzas am „Fabi“.

Einmal hat das Fahrzeug dann bei schönem Wetter angehalten, weil draußen Leute hockten. Schnell kam man ins Gespräch. Und so versprachen die Italiener spontan, nach Beendigung ihres Arbeitseinsatzes an der Höllentalbahn mit einem Pizzaofen vorbeizukommen und die Gäste zu bewirten.

Dieses Versprechen wurde nun eingelöst. Walter Chiapetta hatte früher in Schorndorf selbst eine Pizzeria und somit auch den entsprechenden Ofen. Sichtlich Spaß beim Belegen hatten Antonio Leonetteo, Massimo Cosentina und Salvatore Greco. Der Wettergott tat sein Übriges, sorgte für mediterranes Klima bis in die späten Abendstunden und so zeigten die vier Italiener im „Fabi“, wie man richtige Pizzas macht.