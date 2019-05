von SK

Die Straßenmeisterei Hüfingen nimmt sich den Dögginger Tunnel vor. Wie das Landratsamt Schwarzwald-Baar mitteilt, werden von Mittwoch, 15. Mai, bis Freitag, 17. Mai, im Tunnel umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Damit die Arbeiten zügig und effektiv vonstatten gehen können, werde dabei die Tunnelröhre in der gearbeitet wird, jeweils ab 20 Uhr bis spätestens 5 Uhr gesperrt.

Am Mittwoch, 15. Mai, wird in der Nordröhre gearbeitet. Die Umleitung erfolgt über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U 1, in Fahrtrichtung Freiburg, bei der im Gauchachtal der Verkehr über den Damm der B 31 alt umgeleitet wird.

Am Donnerstag, 16. Mai, werden die Arbeiten in der Südröhre erfolgen. Der Verkehr wird dann von Löffingen kommend über die U 2 in Fahrtrichtung Donaueschingen umgeleitet. Die Ausleitung des Verkehrs erfolgt über die Behelfsabfahrt vor der Gauchachtalbrücke. Aus Sicherheitsgründen muss die Gemeindeverbindungsstraße ab dem Ortsende Unadingen in Fahrtrichtung Döggingen bis zur Einmündung der Behelfsabfahrt gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B 31.

Auf der Umleitungsstrecke könne es laut Landratsamt zu Behinderungen und Rückstaus kommen. Der Grund: Dort wird gerade an der Kanalsanierung in der Freiburger Straße in Döggingen gearbeitet. Deshalb ist die Straße dort nur halbseitig befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr.