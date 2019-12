von von Lutz Rademacher

Weihnachten, das ist nicht nur die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, sondern auch die Zeit der Bescherung. Der Brauch, sich zu beschenken, geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ursprünglich geht es darum, einem geliebten Menschen eine Freude zu machen, etwas für ihn Passendes zu verschenken. Dabei genügt oft eine Kleinigkeit. Doch daraus ist mittlerweile die reinste Konsumschlacht geworden. Ein großes Geschäft für den Handel und auch oft eine Verpflichtung, etwas zu verschenken. Der Andere schenkt einem ja schließlich auch etwas. Unsere Gesellschaft ist gut versorgt und es fällt immer schwerer, das Richtige zu finden. Hinzu kommen unzählige Werbegeschenke. So wechseln an Weihnachten oft Artikel den Besitzer, die der Beschenkte schon hat, die für ihn unnötig sind oder die ihm einfach nicht gefallen. So manches landet dann im Keller oder auf dem Dachboden, während ein anderer Mitbürger es gut gebrauchen könnte.

Das Geschenk einfach tauschen

Abhilfe schafft eine Weihnachtsgeschenk-Tauschbörse, wie sie am 28. Dezember im Rahmen des ersten Winterzaubers in Unterbränd stattfindet. Jeder kann ein Geschenk offen mitbringen, auf einen bereitgestellten Tisch stellen und gegen ein gleichwertiges anderes umtauschen. Organisatorin Gabi Müller freut sich darauf: „Es wäre schön, wenn möglichst viele Leute möglichst viele Geschenke mitbringen.“

Was sonst noch geboten wird

Der Winterzauber ist ein winterlicher Markt, der dieses Jahr am Samstag, 28. Dezember, von 15 bis 19 Uhr im Foyer und rund um die Brändbachhalle in Pavillons bei jedem Wetter stattfindet. Veranstalter ist der Verkehrsverein. An den verschiedenen Ständen wird nicht nur Kulinarisches angeboten. Neben örtlichen Vereinen und Gastronomie sind auch Teilnehmer aus Unadingen, Waldhausen oder Oberbränd vertreten. Gabi Müller, die gleichzeitig als Vorsitzende mit ihren Landfrauen unter anderem für warme Getränke sorgt, hofft, dass „ganz Unterbränd kommt und jeder noch auswärtige Gäste mitbringt.“ Vielleicht hilft ja auch die Tauschbörse dabei mit. Denn die ist auch ökologisch wertvoll. Es werden Ressourcen geschont, indem ungenutzte Gegenstände nicht in der Ecke verstauben oder gar im Müll landen.