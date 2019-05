von Guy Simon guy.simon@suedkurier.de

Es gibt klassische Bereiche, die dafür sorgen, die Lebensqualität einer Stadt zu erhöhen. Einer davon ist definitiv die Bildungslandschaft und das Betreuungsangebot einer Gemeinde. Das Lebensmodell der Eltern hat sich gewandelt und längst ist es üblich, das beide Elternteile arbeiten gehen. Berufliche Flexibilität nimmt zu, ebenso muss es jene der Betreuungsangebote.

In diesem Bereich besitzt Bräunlingen Vorbildfunktion im Kreisgebiet. Orientieren sich viele Gemeinden noch an bereits vergangenen Lebensmodellen, hat sich die Kindergartenlandschaft in der Stadt entsprechend angepasst. Im katholischen Kindergarten St. Vinzenz wird am Sonntag, 26. Mai, offiziell die neue Krippe eingeweiht. Insgesamt werden in der Einrichtung 95 Kinder betreut.

Flexibilität ist Trumpf

Im städtischen Kindergarten gibt es momentan 100 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Diese Anzahl wird jedoch nicht mehr ausreichen. Die Anmeldezahlen für das kommende Kindergartenjahr übersteigen bereits den vorhandenen Platz. Entsprechend wird die Stadt dort eine neue Gruppe einrichten. Die ist notwendig, auch wenn der Bedarf irgendwann mal vielleicht wieder nachlassen wird. Die Stadt ist in der gesetzlichen Pflicht, Plätze zur Verfügung stellen zu können. Der Kindergarten hat dabei von 7 bis 17 Uhr geöffnet, die Kernzeit kann dabei von den Eltern variabel gewählt werden. Eben je nach den Bedürfnissen. Wie wird sich die Situation in Zukunft weiter gestalten, welche Bausteine müssen dafür schon jetzt gesetzt werden?

Ferien sind weitläufig abgedeckt

Quasi nahtlos greift auch die Schulkindbetreuung. Als das Angebot 2012 an den Start ging, nahmen es 45 Kinder in Anspruch. Mittlerweile sind es 93. In Döggingen sind von 40 Schülern 30 in der Betreuung. Die Ferienbetreuung fällt mit 38 Tagen im Jahr außergewöhnlich umfangreich aus. Die Oster- und Herbstferien werden vollständig abgedeckt, ebenso wie eine Woche der Pfingstferien und vier Wochen im Sommer, jeweils von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr.

Neue Lehrer für die Stadt

Eine Herausforderung im Ländlichen Raum ist auch die Gewinnung neuer Lehrkräfte. Besonders für die Grundschulen in den Ortsteilen. Wie schwierig sich das gestalten kann, zeigt die Situation in Döggingen. Dort war die Rektorenstelle seit 2013 vakant, bis sie im Februar schließlich von Christine Bär übernommen wurde. Sie hat zuvor bereits vier Jahre an der Schule unterrichtet.

Einen Laden direkt vor der Haustür

Ähnliches gilt für die Nahversorgung wie die Ärzte- und Apothekenversorgung, die sich auf dem Land schwieriger gestaltet. Um entsprechende Nachfolger zu finden bedarf es Glück und einer rechtzeitigen Inangriffnahme, so wie etwa im Fall von Detlef Hurtig in der Stadt-Apotheke. Gleiches trifft auf die Lebensmittel-Versorgung zu. Unterbränd hat zuletzt nun einen mobilen Verkaufsstand bekommen. Die Anregungen dazu stammen aus dem Projekt „Natürlich Dorfurlaub“, das in dem Ortsteil aktuell läuft und in touristischer Hinsicht berät. Entsprechende Investitionen sind natürlich nicht nur für potenzielle Besucher von Vorteil, auch die Bräunlinger profitieren von einem verbesserten touristischen Angebot.

Gleiches trifft auch auf den Ausbau der Breitbandversorgung zu. Das ist ein Faktor, der nicht nur für die Unternehmen wichtig ist. Wer in den Urlaub geht, will ebenfalls einen konstanten und funktionierenden Zugang zum Internet.

Das sagt die CDU

Bild: CDU

Dieser Grundsatz gilt für die CDU-Gemeinderatskandidaten von Bräunlingen: Kurze Wege zu Kitas, Kindergärten und Grundschulen und selbstverständlich auch die bedarfsgerechte Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Betreuungsplätzen.

Wir wollen unsere Stadt lebens- und liebenswert erhalten. Apotheke, Ärzte, Einzelhandel, Wochenmarkt, mobile Verkaufsstellen (wie z. B. in Unterbränd) und Bankfilialen sowie kurze, lokale Versorgungs- und Wertschöpfungsketten, wie Direktvermarktung oder Hofläden, können mit kommunaler Unterstützung erfolgreich sein und die Lebensqualität in der Gesamtstadt weiterhin hochhalten.

Menschen, die sich in ihrer Freizeit für Vereine einsetzen, wollen gestalten, nicht verwalten. Der uneigennützige Einsatz vieler Ehrenamtlicher ist deshalb noch stärker zu würdigen und anzuerkennen. Unser Ziel ist eine unbürokratische und tatkräftige Unterstützung der vielen ehrenamtlich Tätigen in der Gesamtstadt. Dazu gehört insbesondere auch die Schaffung von geeigneten Trainings-, Probe- und Versammlungsmöglichkeiten. Als Beispiel dienen hier u.a. die beiden neuen Bike-Parks, die das ganze Können unserer jungen und älteren Radsportler fordern.

Das sagt die FDP

Bild: FDP

Alle Bedürfnisse die zum alltäglichen Leben gehören in der Stadt ansiedeln, dass sich jeder heimisch und wohlfühlt und gerne hier in Bräunlingen Zuhause ist. Betriebe mit Gewerbe in der Ansiedlung von Bräunlingen unterstützen, um vor der Haustüre vielseitige, gut verdienende Arbeitsplätze vorzufinden. Verschiedene Straßen in der Innenstadt noch verschönern, welche dann mit ihrem reizvollen Ambiente die Bewohner und die auswärtigen Besucher zum Aufenthalt einlädt und eine verbesserte Aufenthaltsqualität schafft. In Bräunlingen sollte immer die Ärzte-und medizinische Versorgung, eine Apotheke für die Ganzkörperbehandlung vorhanden sein.

Sehr wichtig sind für alle Altersklassen, ob männlich oder weiblich Erholungsgebiete wie z.B. der Kirnbergsee, Wanderwege, Grill- und Spielplätze und der Wald. Dessen Erhaltung wird von den Einwohnern als lebensnotwendig erachtet. Hinter diesen Einrichtungen stehen die FDP Kandidaten, für dessen Erhalt zu kämpfen ist Ihre Herzensangelegenheit. Falls der Bedarf an Seniorenwohnungen steigt, einen Investor zu suchen, um die nötigen Wohnungen zu bauen. Zu der Lebensqualität gehört eine intakte Umwelt, wo Wald für die Nachkommen erhalten wird. Wichtige Aspekte sind die Artenvielfalt, welche besonders im Blickwinkel steht, umweltverträgliche Materialen die verwendet werden müssen, Unterstützung von Zukunftsmaßnahmen zum Schutz des Klimas sichern und gesunde erneuerbare Energien zum Nutzen aller verwenden.

Das sagt die SPD

Bild: SPD

Ganz vorne auf der Agenda steht für uns das Wohl der Kinder und Jugendlichen. Wir unterstützen die Initiative der Landes-SPD, wonach der Besuch von Kitas –jedenfalls für Normalverdiener und Alleinerziehende- kostenlos sein soll. Für die Hausaufgabenbetreuung soll qualifiziertes Personal eingesetzt werden. Die Schüler sollten nicht am späten Nachmittag heimkommen und dann noch Hausaufgaben machen müssen. Einen weiteren Schwerpunkt sehen wir in der Betreuung von vernachlässigten oder verhaltensauffälligen Kindern.

Wichtig ist die Sicherung der Nahversorgung (Einzelhandel, Post, ärztliche Versorgung). Zumindest in der Kernstadt und in Döggingen muss gewährleistet werden, dass wenigstens ein Lebensmittelgeschäft vorhanden ist, das zu Fuß erreichbar ist. In den übrigen Ortsteilen sollte es eine -zumindest mobile- Bäckerei, Metzgerei und Post geben. Bei der ärztlichen Versorgung stehen wir im Wettbewerb mit den Nachbargemeinden. Zur Ansiedlung von Arztpraxen sollten wir immer einen Bauplatz (im Baugebiet) und Praxisräume (im Zentrum) reserviert halten.

In absehbarer Zeit müssen alle Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Wir fordern den Ausbau des Online-Angebots der Stadt. Es müssen vor allem mehr städtische Dienstleistungen und Formulare auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden. Der Gang aufs Rathaus sollte nur noch in Ausnahmefällen notwendig sein.

In der Zähringerstraße wollen wir mehr Grünflächen schaffen, in der Kirchstraße Begegnungs- und Verweilplätze anlegen. Der dortige Baumbestand ist unbedingt zu erhalten.

Das sagt die Gruppe 84

Bild: Gruppe 84

Als Grundvoraussetzung für Infrastruktur erachten wir die Grundschulen, Kindergärten in Bräunlingen und Döggingen. Genauso wie eine funktionierende Schulkindbetreuung und die Weiterführung des Erfolgsmodells Jugendtreff.

Stichwort: Umsetzung der notwendigen Innensanierung der Gauchachschule in Döggingen.

Bei der Breitbandversorgung sind die bisherigen „weißen Flecken“ Bruggen, Mistelbrunn, Unterbränd und Waldhausen bald Vergangenheit. Die Weiterführung muss im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadtwerke erfolgen. Denn immer mehr „Home-Office-Arbeitsplätze“ sind auch im ländlichen Raum gewünscht.

Es müssen in den nächsten 5 Jahren die „kleinen Baustellen“ der Stadt angegangen werden. Das sind Themen wie Spielplätze, städtische Gebäude, Straßensanierungen.

Die Identitätswahrung der einzelnen Ortsteile (Heimat) soll unterstützt werden, wie durch Versammlungsräume in Waldhausen und Mistelbrunn – aber gleichzeitig soll die Zusammengehörigkeit der Gesamtstadt (nach über 40 Jahren) gestärkt werden.

Eine gemeinsame digitale Plattform von „Stadt – Gewerbe – Handel – Vereine“ könnte das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Bräunlinger stärken und die Kommunikation nach innen und außen fördern.

Ein Kulturangebot in den Hallen in Bräunlingen und Unterbränd gehört zur Lebensqualität. Dazu zählt auch die Vereinsunterstützung aufrecht zu halten.

Solide Stadtfinanzen geben der Kommune erst den Spielraum für eine attraktive Entwicklung.