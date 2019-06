von Manfred Minzer

Noch ziehen fast drei Monate ins Land, ehe das erste Fass zum Auftakt des 18. Dögginger Brunnenfestes angezapft wird. Doch bis am 24. und 25. August die Dögginger Vereine in die Gastgeberrolle für hoffentlich recht viele Festgäste schlüpfen, sind viel organisatorische Hürden zu meistern.

Bei Musikunterhaltung und guter Verköstigung wird der Festplatz beim Musikverein wieder zum Anziehungspunkt vieler Festgäste | Bild: Manfred Minzer

Einen ersten Überblick über den Stand der Vorbereitungen verschafften sich nun dieser Tage die Vorstände der beteiligten neun Vereine, an vorderster Stelle mit eingebunden ist natürlich auch wieder die Ortsverwaltung in der Person von Cornelia Fürst. Ihr obliegt vor allem die Organisation des zum sechsten Mal in Verbindung mit dem Brunnenfest stattfindenden Naturparkmarkt, eine bestens bewährte Symbiose zwischen Fest und Information.

Was wird geboten?

Rund 30 Stände werden heimische Lebensmittel und handwerkliche Produkte anbieten, vorstellen werden sich aber auch alte Handwerksberufe und Tätigkeiten früherer Generationen. Neu im Programm ist heuer eine Kochschule unter Regie der Naturparkorganisation, in der vor allem Kinder angesprochen werden sollen. Ihren Spaß werden vor allem die Kinder auch wieder am Dögginger Ballonclown Anja Benz haben. Im Moment ist Cornelia Fürst von der Gemeindeverwaltung noch auf der Suche nach musikalischer Unterhaltung während des Sonntags, ab 16.30 jedenfalls sind die Musiker der „Öschmusik“ gebucht.

Einen ersten Überblick über den Stand der Festvorbereitungen verschaffen sich die Vorstände der teilnehmenden Vereine (v.l.n.r.) Christian Rieple (Musikverein), Martin Friedrich (Gauchenzunft) Dietmar Ketterer (Sportverein) Florian Hölerle (Musik), Gertrud McClannan (Kath. Frauengemeinschaft), Paula Grieshaber (Landfrauen), Cornelia Fürst (Gemeindeverwaltung), und Herbert Schorp (Männergesangverein) Mit dabei ist außerdem noch die Feuerwehr. | Bild: Manfred Minzer

Da ist die Gauchenzunft, unter deren Regie die gesamte Veranstaltung traditionell läuft, bereits weiter. Zunftmeister Martin Friedrich kann vermelden, dass die Bands in ihrem Festzelt verpflichtet sind, auch der Musikverein hat die Gauchachmusikanten bereits eingeplant. Noch hofft Vorsitzender Christian Rieple auf die Zusage der Musikfreunde aus Werlte im Emsland. Der Sportverein ist für die rockigen Töne in seinem Discozelt verantwortlich.

Wieder ein Nachtflohmarkt

Zum nunmehr dritten Mal bereichert auch ein Nachflohmarkt in der Ignaz-Weißer-Straße am Samstagabend das Festprogramm. Bewerbungen können über www.marktcom.de erfolgen. Wie immer steht natürlich die kulinarische Vielfalt an den Ständen der Vereine im Mittelpunkt: Vom kompletten Mittagessen über Snacks und Leckereien.