von Manfred Minzer

Döggingen - Wo sie auftauchen, sind sie der Hingucker schlechthin: die Oldtimer. Doch bedarf es nicht immer des Cabrios von Elvis oder der Wagenflotte von James Bond, um das geballte Interesse der Oldie-Fans zu wecken: Auch ein schon betagtes Fahrrad kann begeistern. Diese Erfahrung machen Manfred und Rolf Rosenstiel, wenn sie auf ihrem beinahe historischen Zweirad tägliche Besorgungen machen.

Den Einheimischen ist dieser Anblick längst vertraut, umso mehr ziehen die beiden die Blicke von Fremden auf sich. Das Fahrrad in der derzeit angesagten Rost-Optik dürfte wohl an die hundert Jahre auf dem Sattel haben, so genau lässt sich dies nicht mehr feststellen.

Das Fahrrad der Marke „Schwarzwald-Rad“ wurde vor zwei Jahrzehnten bei der Entrümpelung des Schopfes im heutigen Hause der Familie Georg Baum von Rolf Rosenstiel vor der Verschrottung gerettet. Es diente wohl schon dem ehemaligen Ortsbüttel Oskar Müller oder gar seinem Schwiegervater und Schmied Sigmund Bertsche als Fortbewegungsmittel. Nachforschungen nach dem Herstellungsort und dem ungefähren Datum blieben bisher erfolglos, da selbst im Internet weder eine Marke „Schwarzwald-Rad“ noch andere Hinweise auf eine solche frühere Radfirma auffindbar sind.

Ein Hinweis auf den Hersteller ist das Emblem „Schwarzwald-Rad“. | Bild: Manfred Minzer

Jedenfalls zeugt das Gefährt von der sprichwörtlichen deutschen Wertarbeit, ist es doch mit regelmäßigem Ölen der Lager über die heute nicht mehr gebräuchlichen Ölnippel am Tret- und Radlager fahrtüchtig zu halten.

Auch das doch erhebliche Gewicht des Gefährts lässt auf die unverwüstliche Materialauswahl schließen. Zwar sind Bremsklötze für die direkt auf der Radlauffläche wirkende Handbremse wohl schon seit langem nicht mehr im Fachgeschäft zu kaufen, doch der robuste Rücktritt funktioniert nach wie vor tadellos.

Längst haben Rolf und Manfred Rosenstiel die Außenwirkung ihres Relikts erkannt und bewachen es so aufmerksam wie ihre modernen Räder, mit denen sie ihren radsportlichen Ambitionen bei den Zieschdigradlern der Altherren-Abteilung nachgehen. Und immer noch hoffen sie, einmal auf Hinweise zu Herstellungszeitraum und-ort ihres Oldies zu stoßen.

