Die Pflege und Erhaltung wertvoller Lebensräume durch eine Beweidung mit Rindern auf Flächen, die von der intensiven Landwirtschaft nur bedingt genutzt werden, das hat sich Denis Walter, genannt Waldi, zur Aufgabe gemacht. Der Nebenerwerbslandwirt und Rinderzüchter hat sich dies zur ökologischen Aufgabe gemacht. So kommt es immer wieder vor, dass Bürger danach fragen, was denn die Rinder in der Flutmulde oder im Überflutungsbereich Breg und Brändbach machen.

„Arbeit macht mir Spaß“

Denis Walter ist gelernter Landwirt. Schon mit 15 Jahren hat er er begonnen, sich für die Landwirtschaft mit Kleinvieh zu interessieren. „Seit dieser Zeit hat mich die Landwirtschaft immer beschäftigt“, erzählt er. Hinzu kam, dass die Landwirte mit ihren größeren Maschinen kleinere Flächen nur noch schwierig bewirtschaften können, weshalb die Tierhaltung und Beweidung für ihn als Nebenerwerbslandwirt interessant geworden sei. „Die Arbeit mit den Tieren macht mir Spaß und ist auch aus ökologischer Sicht ein guter Beitrag durch die Beweidung und Pflege zur Naturschutzstrategie des Landes“.

Doch zunächst musste Denis Walter sich mit dem Papierkram herumschlagen. „Bevor ich mit den Rindern die Fläche auch im Hochwasserschutzbereich nutzen durfte, waren schon einig Behördengänge notwendig, doch letztlich bekam ich grünes Licht und sogar einen Zuschuss für meine Maßnahmen“, erinnert er sich. Auch bezüglich Hochwasserschutz und Kleintieren sind die Beweidungen durch Tiere gerne gesehen, denn sie lassen die Flächen offen und lockern sie etwas auf. „Für mich kommt auch ein Teil der Pflege der Flächen mit dazu, dabei Hecken schneiden und Pflanzenkürzungen. Zusätzliche Nahrung von mir brauchen die Tiere kaum, denn solange das Gras wächst, reicht das den Rindern als Nahrung“.

Denis Walter betont, dass es eine Beweidung in der Flutmulde besonders wichtig sei, da die Tiere die Hecken und Weiden kurz halten, damit die notwendige Durchflussmenge bei einem eventuellen Hochwasser gewährleistet ist. „Alle Flächen die ich mit meinen Rindern beweide, gehören überwiegend dem Land Baden-Württemberg“.

Bedrohte Rinderrasse

Aktuell hat der Hobbylandwirt neun Rinder, wobei er in der Regel die Tiere vor dem Winter an Metzger in der Umgebung verkauft und dann im Frühjahr neue Jungtiere aufnimmt. In diesem Jahr hat er in seinem Tierbestand auch einige „Hinterwälder“ mit dabei, die sich in den höheren Lagen des Schwarzwaldes wohl fühlen und die eine geringe Krankheitsanfälligkeit haben. Diese Tierart ist vom Aussterben bedroht, denn die Gesamtpopulation beträgt nur noch zirka 2200 Kühe. Das Land Baden-Württemberg zahlt den Besitzern eine Haltungsprämie und hat sogar ein Depot für eine Genreserve angelegt. „Diese Tiere sind ohne Probleme zu halten und brauchen kaum zusätzliches Futter“, so Walter. Über den Winter werden die Hinterwälder in einem Stall untergebracht und sobald der Frühling sich ankündigt, kommen sie wieder auf die Weide.

Wichtiger ökologischer Aspekt

Denis Walter sieht in der Beweidung durch seine Rinder auch einen wichtigen ökologische Gesichtspunkt bezüglich der Pflege und der Mannigfaltigkeit von Flächen, die von der heute oft sehr intensiven Landwirtschaft kaum noch genutzt werden. Dazu gehören natürlich auch die Überflutungsflächen und Hanglagen, die auf Bräunlingen Gemarkung sehr häufig zu finden sind.

Die Beweidung von kaum genutzten Flächen mit Rindern gehört mit zu den Aufgaben und den Pflegemaßnahmen des vielfältigen Landschaftsschutzes. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der abwechslungsreichen und reizvollen Naturlandschaft, die gleichzeitig ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten ist. „Eine intakte Natur dient Fauna und Flora und steht gleichzeitig für eine gesunde Kulturlandschaft“, so Denis Walter. Auf mäßig trockenen bis mäßig feuchten Flächen, wie zum Beispiel in der Bräunlinger Flutmulde, können viele Weidetierarten zum Einsatz kommen.

Landschaften geprägt

Die Standweide vom Frühjahr bis Herbst sowie die Ganzjahresweide mit Rindern ist eine ideale Nutzungsform, sagen Experten. In vielen Regionen haben Tierhaltung und standortgerechte Beweidung nicht nur Landschaften mitgeprägt, sondern auch zu einer enormen Artenvielfalt in der Natur geführt.

Zur Person

Denis Walter, Spitzname „Waldi“, ist 30 Jahre alt und bei der Firma Holz Müller beschäftigt. Er hat nach der Lehre zum Industriemechaniker die Industriemeisterprüfung abgelegt. In seiner Freizeit ist er in unterschiedlichen Bereichen mit Freude aktiv mit dabei, die sich ab und zu auch überschneiden. Bei der Stadtmusik Bräunlingen spielt er die Tuba, über die Fasnettage schlüpft er ins Häs der Urhexen und auch bei der Feuerwehr ist er Mitglied. Besondere schauspielerische Akzente setzt er schon seit fünf Jahren im Ensemble des Dreikönigstheaters zu Beginn des Jahres als einer der Hauptdarsteller. (dm)