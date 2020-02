Ökopunkte und Ausgleichsmaßnahmen werden immer wichtiger und besitzen einen Stellenwert. Ist es doch bei Bauvorhaben auch immer notwendig, auf das städtische Ökokonto zu achten. Fallen etwa naturbelassene Fläche weg, dann muss die Stadt dafür Sorge tragen, einen Ausgleich herzustellen. Und nicht nur die Stadt. Für den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke sind ebenfalls entsprechende Maßnahmen notwendig, um den Arten, die in der Gegend heimisch sind, einen dauerhaften Lebensraum zu bieten.

Solche Maßnahmen sind allerdings nicht zwangsläufig auch damit verbunden, dass angepflanzt wird oder neue Bäume gesetzt werden. Ganz im Gegenteil. Es kann sogar notwendig werden, Bäume zu fällen. Bei der Gauchachtalbrücke sollen etwa Bereiche gelichtet werden.

Maßnahme am Triberg

Eben eine solche Maßnahme für das städtische Ökokonto soll, je nach Witterung, am Waldrand des Tribergs stattfinden. Der dortige Waldrand im Bereich der Sommerhalde weist aufgrund des mageren Bodens und der sonnenbegünstigten Lage einen sehr guten Standort für wärmebedürftige Tiere und Pflanzen auf, heißt es aus dem Rathaus. Allerdings sei der Rand über die vergangenen Jahrzehnte ziemlich zugewachsen, die Grasflächen verfilzt. „Die Folge: wertgebende Pflanzen wie Küchenschelle und Silberdistel gehen immer mehr zurück; Nektarpflanzen für bedrohte Tagfalter kommen unter die Gräser“, erklärt Alexander Misok vom Stadtbauamt.

Um der Bereich wieder zu lichten wird nach der Starkholzentnahme auch der Strauchwuchs weitgehend entfernt. Ziel sei es, Pflanzenstandorte, Eidechsen- und Schmetterlingslebensräume wieder freizustellen. Im Herbst soll dann eine Mahd der verfilzten Grasflächen folgen.

Welches Bild entsteht?

Werden Bäume und Sträucher entfernt, entwickelt sich das dabei entstehende Bild für unbeteiligte Beobachter schnell zu einem, das sehr drastisch erscheinen mag. Und das, obwohl die Maßnahmen fachlich begleitet und überwacht werden. Die Stadt Bräunlingen bittet daher um Verständnis, hat sich aber auch etwas einfallen lassen, um dem entgegenzuwirken. Gemeinsam mit der zuständigen Fachplanerin Hildegard Körner bietet das Stadtbauamt Exkursionen für Interessierte an, um sich selbst ein Bild von den Arbeiten machen zu können. Bei entsprechender Nachfrage sei auch geplant, Gruppenführungen zu vereinbaren.

Ausgleichsmaßnahmen

Das Verfahren zu deren Bestimmung ist äußerst komplex. So muss für einen Ausgleich in Form von sogenannten Ökopunkten etwa auch das passende Schutzgut festgelegt werden. Ein Beispiel: Kommt etwa bei einem Bauvorhaben eine Magerwiese weg, dann muss es in der entsprechenden Ausgleichsmaßnahme auch wieder um eine solche Wiese gehen. Das Ökokonto darf mit seinen Punkten niemals ins Minus geraten, kann aber auf Vorrat ausgebaut werden. Ist es einer Gemeinde einmal nicht möglich, auf eigenem Gebiet einen Ausgleich zu schaffen, kann das über die Flächenagentur Baden-Württemberg geregelt werden. Sie sucht im Land eine passende Maßnahme, die eine Gemeinde von der anderen erkaufen kann.