von Manfred Minzer

Wie schon seit Generationen üblich versammeln sich am Silvesternachmittag wieder die Dögginger zur traditionellen "Gmond", der letzten öffentlichen Ortschaftsratssitzung des zu Ende gehenden Jahres. Wie immer wird die Rathausglocke die Versammlung ankündigen, dennoch geht mit dem morgigen Tag eine tief verwurzelte Tradition zu Ende. Erstmals seit Jahrzehnten ist nicht mehr das Gasthaus "Adler" Veranstaltungsort, die um 13:30 Uhr beginnende Veranstaltung findet in der Gauchachhalle statt.

Hatte sich die Wirtsfamilie Laule nach der Schließung ihres Lokals vor zwei Jahren im vergangenen Jahr noch ein letztes Mal erbarmt, so war ihr heuer eine Wiederholung nicht mehr möglich. So wird nicht nur Bürgermeister Micha Bächle erstmals als neuer Rathauschef in der Versammlung Bilanz ziehen, viel gravierender wird sich eine neue Sitzordnung auf das Publikum auswirken. Denn über Jahre hinweg hat sich eine solche im Gasthaus "Adler" eingebürgert, als jede Generation ihren festen Stammtisch" hatte. Auch die Ortschafts- und Stadträte und die Referatsleiter der Verwaltung wussten um ihre Stammplätze.

Auch der traditionelle Veranstaltungstermin Silvester wird vermutlich auf dem Prüfstand stehen, denn die Suche nach Bedienungspersonal gestaltete sich äußerst schwierig. Wer will schon am letzten Tag des Jahres Verpflichtungen eingehen, deren genaues Ende nicht vorauszusehen ist und die Teilnahme an den diversen Familienfeiern und Silvesterpartys gefährden.

Geblieben ist die Berichterstattung des Ortsvorstehers über die Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres, der Ausblick auf das neue Jahr und die Möglichkeit für Bürger, Wünsche, Anregungen und Kritik vorzubringen. Längst vorbei sind jene Zeiten, als diese Versammlung auch dem Zwecke der Versteigerung von Gemeindediensten wie das Fahren des Leichenwagens und des Bahnschlittens, also der Winter-Räumdienst, und das Einbringen des Futters von den Gemeindewiesen diente. Noch ist auch ungewiss, ob in neuen Räumen und mit anderem Wirtepersonal im Anschluss an die Versammlung noch um die begehrten Neujahrsbrezeln gewürfelt werden kann.