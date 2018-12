von Manfred Minzer

Herzhaft was zu Lachen gab es fürs Publikum beim Weihnachtstheater des Musikvereins am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags. Unter dem Regiedebüt von Bianca Sulzmann gaben die bestens aufgelegten Darsteller in dem Schauspiel „Meine Frau, die Wechseljahre und ich“ einen tiefen Einblick ins turbulente Familienleben der Familie Knopf.

Während Anton in Vorfreude auf seinen Ruhestand schwelgt, hegt seine Frau Helga (Carolin Stark) ganz andere Pläne. Statt üppigem Essen, Faulenzen und Cego schwebt ihr ein Leben bei Naturkost und sportlicher Betätigung vor. Da kennt sie kein Erbarmen, auch wenn Anton angesichts des Grünzeugs glaubt, schon zu Lebzeiten ins Gras zu beißen.

Und als sich Anton ausgerechnet das Trompetenspiel zum Hobby auserwählt, bringt dies Familie und Nachbarschaft in helle Aufregung. Da hatte Tochter Sophie (Larissa Hirt) als Mittlerin alle Hände voll zu tun, zumal Studienkollege Hans-Peter (Timo Merk) immer wieder – allerdings viel zu schüchterne – Annäherungsversuche unternahm.

Sie brachten das Publim mit begeisterndem Schauspiel zum Lachen (von links): Timo Merk, Daniela Wetzel, Christian Rieple, Larissa Hirt, Benno Grieshaber, Carolin Stark, Elena Schütz und Jürgen Sulzmann. | Bild: Manfred Minzer

Immer wieder mischt dazu die neugierige Nachbarin Anna (Daniela Wetzel) die Szene auf, während Tante Berta (Elena Schütz) verzweifelt Hilfe bei der Suche nach einem Mann erbittet. Als dann auch noch Anton den Diebstahl seiner Trompete „Klara“ inszenierte und Kommissar Alois (Jürgen Sulzmann) mit seinem Adjutanten Harry (Christian Rieple) den Fall aufzuklären versuchte, spitzte sich die Lage dramatisch zu, um sich zum guten Ende doch wieder in Wohlgefallen und traute Zweisamkeit aufzulösen. Für den weihnachtlichen Einstieg ins abendliche Programm hatte die Bläserjugend mit einigen Weihnachtsmelodien gesorgt.