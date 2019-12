Die viel beachtete Krippenausstellung im Kelnhofmuseum erhielt am vierten Adventssontag nochmals ein besondere Note. Gezeigt wurden die selbst gebastelten Krippen der Brüder Hannes und Elias Chambi-Beyrle, sowie Arbeiten von von Arthur und Markus Blenkle sowie Roman Knappe.

Große Krippen finden die Aufmerksamkeit der Besucher.

„Wir haben die Krippen mit Unterstützung von Christof Reiner aus Abfällen, Holz, Styropor und auch Gips nach einigen Vorlagen zusammengebaut, meinten die fünf Krippenbastler. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht“, ergänzten Roman Knappe und Hannes Chambi-Beyrle. Für die jungen Hobby-Handwerker war es das erste Mal, dass wir eine Krippe gebastelt haben.

Aus aller Welt

Zahlreiche Besucher nahmen gestern die Gelegenheit wahr, die vielen ausgestellten Krippen aus den letzten Jahrzehnten genau anzuschauen. Dabei wurden Krippen neben Kunstwerken aus Bräunlingen unter anderem auch aus Bolivien, Afrika, dem Alpenland sowie moderne Krippen vorgestellt.

Krippen aus Ton und Stroh gab es ebenso zu bewundern. Eine Krippe mit Eglifiguren, die jede menschliche Gebärde zeigen können, fand beim Publikum auch viel Beachtung.

Großes Publikumsinteresse findet die Krippenausstellung im Museum.

Heinrich Feldmann ging während der Ausstellung auf die Geschichte der Krippen ein und wies auf die einzelnen Strömungen bis hin zu aktuellen Krippenformen. Er begann seinen Vortrag mit einer theologischen Hinführung, was Krippen bedeuten.

Daran schlossen sich im historischen Teil Hinweisen auf die ersten Krippen an. Die ersten Krippen in der Renaissance gab es in Irland zu sehen. Auch die heutigen bekannten Krippen erwähnt Feldmann.