Padre Jorgiano, Sie sind der neue Vikar in Bräunlingen als Nachfolger von Augustus Izekwe?

Ja, ich werde die nächsten fünf Jahre hierbleiben.

Sie waren vorher in München und haben in Freiburg studiert?

In Freiburg habe ich Deutsch gelernt, ich bin dort auf eine Sprachschule gegangen. Studiert habe ich in München.

Waren Sie dort auch in einer Pfarrei beschäftigt?

All die Jahre in München war ich in einer Pfarrei tätig. Ich war gleichzeitig an der Uni und in der Pfarrei. Als die Zeit in München zu Ende ging, musste ich mich entscheiden. Zurück nach Brasilien oder in Deutschland bleiben. Mein Bischof hat mich dann vorgestellt und das Erzbistum Freiburg hat mich aufgenommen.

Was hat Sie bewogen, nach Deutschland zu kommen?

Vor allen Dingen, dass ich hier studieren konnte. Ein anderer Grund war, dass meine Diözese im Norden Brasiliens im Amazonasgebiet vor über 100 Jahren von deutschen Missionaren gegründet wurde. Dort gibt es immer noch einige. Sie meinten, es wäre schön, wenn einer von uns Deutsch lernen würde. Ich wollte schon immer im Alten Testament promovieren, die Bibel, das Alte Testament studieren. Die Deutschen sind hierin immer noch die Besten, auch durch die Protestanten, Martin Luther, die Reformation. Und ich wollte diese Sprache lernen.

Aus welcher Stadt stammen Sie?

Ich bin in der Stadt Cruzeido do Sul aufgewachsen, deutsch heißt das „Kreuz des Südens“. Die Stadt heißt so, weil dort der Himmel klar ist, man sieht die Sterne ganz wunderbar. Die Stadt liegt an der Grenze zu Peru und hat 80 000 Einwohner. Für brasilianische Verhältnisse ist das eine kleine, unbedeutende Stadt. Ich komme vom Ende der Welt mitten im Urwald.

Wer sind ihre Eltern?

Ich stamme aus einer ganz einfachen Familie. Meine Eltern haben nicht studiert. Sie haben die Grundschule besucht und konnten lesen und schreiben. Meine Mutter war Schneiderin, ist heute mit 68 im Ruhestand. Mein Vater ist früh gestorben mit 33. Ich war damals sieben Jahre alt. Meine Mutter blieb allein mit sieben Kindern. Mit etwas Geld vom Staat und Unterstützung von Freunden konnte sie uns großziehen. Sie war immer eine gläubige Frau.

Wie kam es dazu, dass Sie Priester geworden sind?

Das weiß nur Gott. Meine Geschwister sagen, dass ich schon als Kind immer gesagt habe, ich möchte Priester werden. Ich selbst kann mich erinnern, dass ich den Entschluss mit zehn Jahren gefasst habe. Und diese Entscheidung habe ich nie bereut, das ist mein Leben, das ist mein Weg.

„Ich verstehe nichts von Musik“, sagt Padre Jorgiano. Trotzdem lässt er sich am Skapulierfest überreden, das Badnerlied zu dirigieren. Stadtmusik-Dirigent Andreas Dangel applaudiert. | Bild: Lutz Rademacher

Wie haben Sie Ihren Entschluss umgesetzt?

In meiner Heimatstadt gab es damals noch das kleine Priesterseminar. Mit zwölf bin ich dort eingetreten. Ich lernte dort alles und konnte dort Abitur machen. Es gab viele weltliche Lehrer, zum Beispiel für Mathematik, Portugiesisch oder Englisch. Dieses Priesterseminar ist von Deutschen gegründet worden. Bis vor 20 Jahren hatten wir noch einen deutschen Bischof. Von damals 120 Schülern sind letztendlich nur drei wirklich Priester geworden. Der alte Bischof wusste das. Er sagte: ‚Ich weiß, dass die meisten nicht Priester werden, aber wenn si9e gute Menschen in der Gesellschaft werden, dann bin ich zufrieden.‘ Das war die Idee. Heute gibt es dieses kleine Priesterseminar nicht mehr. Man muss erst Abitur machen und kann dann in ein Priesterseminar eintreten und Philosophie und Theologie studieren. Eine Ausbildung für die, die tatsächlich Priester werden wollen.

Wie war Ihr erster Tag am Skapulierfest in Bräunlingen?

Ich war sehr aufgeregt und gespannt, wie wird das? Bräunlingen ist eine schöne Stadt. Aber ich kam aus München, aus einer großen Stadt in eine Kleinstadt. Es war wunderbar, positiv, wie mich die Menschen aufgenommen haben. Der Gottesdienst war wunderbar gestaltet. Pfarrer Grimm hat mich begeistert, wie er die Messe feiert, der Chor hat schön gesungen, die Kirche war voll. Es hat alles gepasst, auch das Wetter. Neu für mich war auch, dass man an solchen Festen auch eine Prozession durch die Stadt macht. Das habe ich noch nie gesehen, es hat mir imponiert. Und dass es danach noch einen Stehempfang gab, das fand ich perfekt. So hatte ich die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen. Rundum, es war ein schöner Tag. Ich bin glücklich zurück nach München gefahren und ich dachte, es wird. Ich brauche München nicht.

Welche Ziele haben Sie In Bräunlingen, welches werden Ihre Aufgaben sein?

Ich bin nach Bräunlingen als Vikar gekommen. Das bedeutet als Vikar für die Seelsorgeeinheit mit allen Vollmachten, die mir der Erzbischof von Freiburg erteilt hat. Konkret, ich bin ein Priester, für Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen, alles. Nicht nur für Bräunlingen, sondern überall. Als Vikar bin ich Helfer und Vertreter von Pfarrer Grimm. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen uns beiden und mit unserem Team. Die Aufgaben sind momentan noch nicht eingeteilt, dem will ich nicht vorgreifen. Im Moment ist alles neu. Ich muss zunächst die Stadt, die Leute und die anderen Pfarreien kennenlernen.

Aber Ihre Orientierung wird schon eher nach Bräunlingen gehen?

Ja, das ist so gedacht. Ich werde eher Ansprechpartner für die Leute in Bräunlingen sein, weil Pfarrer Grimm in Hüfingen wohnt. Wenn jemand in Not ist, kann er ins Pfarrhaus kommen und ich bin zur Stelle. Wichtig ist mir der Kontakt zu den Menschen. Und dass die Menschen keine Angst vor mir haben. Dass sie wissen, der Padre ist da und er steht zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen.

Sie möchten nicht mit Ihrem vollen Namen angesprochen werden, sondern Padre?

Ja, Padre! Ich habe hier die Funktion eines Vikars, aber das Wort gefällt mir nicht so sehr. In Brasilien spielt es keine Rolle, ob ich Doktor bin, Pfarrer oder Vikar. Alle nennen mich Padre. Und ich denke, das ist meine Würde. Ich möchte nicht, dass die Leute zu mir Doktor sagen. Padre finde ich schön, es ist meine Muttersprache, das entspricht dem, was ich bin. Ein Priester, ein Diener. Und ich freue mich, mitten unter den Menschen zu sein.