Gruppen und Schulklassen haben die Möglichkeit, im Waldmuseum der Stadt Bräunlingen in der Verlängerung des Tribergwegs die Dimensionen der Nachhaltigkeit und den Wald mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion besser kennenzulernen. Neu im Team ist Ute Majer aus Bräunlingen, die zukünftig angemeldete Gruppen durchs Waldmuseum führen wird. Schulklassen werden von den beiden Revierförstern Tom Ekert und Reinhard Merz übernommen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, in Ute Majer eine optimale Nachfolge für den verstorbenen Waldmuseumsführers Fritz Obergfell gefunden zu haben“, so Tom Ekert. Majer hat ein forstliches Studium absolviert und beim grünen Klassenzimmer der Landesgartenschau in Schwenningen schon reichlich Erfahrung mit Gruppenführungen gesammelt. Auch Ute Majer freut sich auf die neue Aufgabe und auf Besucher, denen sie das Ökosystem Wald und die Geschichte des Bräunlinger Walds vermitteln kann.

Wald als Pate der Nachhaltigkeit

Ohne Zweifel gewinnt der Wald in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung, eine wichtige Feststellung, die sich im „Bräunlinger Waldmuseum“, durch die zahlreichen Exponate und Informationen sehr gut nachvollziehen lässt. Nachhaltige Entwicklung ist heute ein Schlagwort in vielen Bereichen unseres Lebens. Die Wurzel der Nachhaltigkeit liegt im Wald. Durch die Holznöte zu Beginn des 18. Jahrhunderts durfte nicht mehr Holz genutzt werden, als nachwachsen konnte. Was mit der Holznutzung begann, ist heute erweitert auf die Bewahrung und Verbesserung des gesamten Waldökosystems verbunden mit einer Generationengerechtigkeit.

Das Bräunlinger Waldmuseum, das in der Verlängerung des Tribergs liegt, möchte hierbei einen Beitrag leisten, diese Inhalte anschaulich darzustellen. Das Waldmuseum ist von April bis Oktober geöffnet. Es gibt Führungen für Gruppen und Schulklassen nach Anmeldung in der Tourist-Information unter (0771) 6 19 00, Mail: kulturamt@braeunlingen.de.