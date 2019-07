Jener Bräunlinger Ortsteil, der am nahesten am Wasser gebaut hat, braucht dringend eine Quellensanierung. „Wir haben uns die Quellen in Unterbränd angeschaut. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, erklärte Bürgermeister Micha Bächle. Die Schüttung der Quellen gehe langsam aber sicher zurück. Eine Sanierung habe man bereits auf 2019 angepeilt, sie musste allerdings ins Jahr 2020 verschoben werden. Die Bräunlinger Stadträte haben nun die Wasserbau-Firma Scharpf damit beauftragt. Kostenfaktor: Zirka 300 000 Euro.

Wie genau sieht die Situation vor Ort aus?

„In Unterbränd wird ein Hochbehälter von zwei Quellen gespeist. Das Wasser, das aus dem Erdreich dringt, wird in einer Wanne gesammelt und mit einem Rohr weitergeleitet“, erklärte Georg Baum, FDP-Stadtrat und Wasser-Respizient. Er ergänzte: „Dort sind die Abdichtungen undicht, Quellwasser läuft zum Teil seitlich vorbei.“ Das müsse gerichtet werden, um wieder eine ordentliche Wassermenge zu bekommen und zu verhindern, dass Schmutz hineingelange: „Wasser ist Daseinsvorsorge“, unterstrich Baum die Dringlichkeit. Untersuchungen der Firma Scharpf zeigten außerdem, dass Wasser im Umfeld der bestehenden Quellen Hirschmoos und Tiroler Halde vorhanden sei, es lediglich wieder gefasst werden müsse.

Bräunlingen Das Trinkwasser für Mistelbrunn fließt bald wieder ausreichend Das könnte Sie auch interessieren

Es ist dringend

Besondere Dringlichkeit bestehe vor allem in den Sommermonaten, wenn in der Hauptsaisonzeit die Camper an den Kirnbergsee kommen und Trockenheit herrsche: „Wasser ist existenziell und wir merken den Anstieg des Verbrauchs durch die Camper“, sagte Unterbränds Ortsvorsteher Winfried Klötzer und appellierte an ein schnellstmögliches Handeln. Das Wasser müsse dann auch gechlort werden. Über den Sommer wurden zur Unterstützung zwei Waldquellen der Bräunlinger Trinkwasserversorgung nach Unterbränd umgeleitet. Inzwischen ist das auch außerhalb der Saison notwendig, dafür sorgen lange Trockenperioden.

Rechtzeitig eingetaktet

Dass der Gemeinderat diese Entscheidung jetzt bereits für 2020 treffe liege auch daran, dass das zuständige Unternehmen den Termin entsprechend eintakten müsse: „Daher müssen wir das jetzt vergeben.“ Die Witterung spiele eine besondere Rolle. Werde es zu trocken, dann müsse man „Wasser fahren“, also mit einem Transporter zum Hochbehälter bringen.

Baar Nur Hüfingen hat Probleme mit Nitrat im Trinkwasser Das könnte Sie auch interessieren

Enge Abstimmung

Die Arbeit werde eng mit dem Bräunlinger Wasserwerk abgestimmt. Man habe außerdem schon Erfahrungen mit dem Unternehmen, dass schon zuvor bei der Quellensanierung in Mistelbrunn im Einsatz gewesen ist. „Dort war man sehr zufrieden. Man hat dort auch gesehen, wie eine solche Verbesserung geht. Die Schüttung ging vor der Sanierung gegen Null, danach lag sie bei einem Liter pro Sekunde“, so Bächle. Für die Dauer der Sanierungsarbeiten könne die jeweilige Quelle nicht genutzt werden, daher werden die beiden Bräunlinger Quellen zur Versorgung umgeleitet. Sollte das nicht ausreichen, werde ein externer Wassertransport ergänzt.

Förster Reinhard Merz bat darum, rechtzeitig über die Maßnahme informiert zu werden: „Etwa bei der Hirschmoosquelle gibt es viel Wurzelwerk.“ Das könne dann rechtzeitig weg.