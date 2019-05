von Lutz Rademacher

Winfried Klötzer bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzender des Unterbränder Verkehrsvereins. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr sind die Übernachtungszahlen in Unterbränd wieder auf Wachstumskurs. Dies teilte Bürgermeister Micha Bächle mit, der den Verkehrsverein erstmals besuchte und gleichzeitig Verkehrsamtsleiterin Anna Welke vertrat.

In der 63. Hauptversammlung stand die Wahl des gesamten Vorstands an. Einstimmig wurden gewählt: Gabi Müller als stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Anita Hepting, Kassiererin Luzia Wider sowie die drei Beisitzer Markus Ketterer, Thomas Nobs und Volker Uhlmann.

Lob von Bürgermeister Bächle

Zufrieden zeigte sich Bürgermeister Bächle mit der Entwicklung des Tourismus in Bräunlingen und insbesondere in Unterbränd. Der Verkehrsverein leiste einen wichtigen Beitrag hierzu, auch in kleinen Dingen wie durch die Anschaffung von Himmelsliegen oder die Pflege des Ortbildes. Es habe sich viel bewegt im vergangenen Jahr. Bächle erinnerte er an den Anschluss des Breitbands als wichtiger Standortfaktor, die Brändbachhalle, die auch der gesamten Bürgerschaft zu Gute komme, der autarken Toilette, die wichtig für die Infrastruktur um den See sei, oder das Projekt „Natürlicher Dorfurlaub“, das dieses Jahr anläuft. Nach der Auftaktveranstaltung im Februar gab es erste Beratungsgespräche.

Urlauber bleiben sehr lange

2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Anzahl der Übernachtungen in Bräunlingen stieg von 47 402 auf 50 329. Der Fokus liege dabei klar auf Unterbränd. Mit 13 861 Übernachtungen stieg hier die Anzahl um 4,9 Prozent. Hinzu kommen 17 322 Übernachtungen von Dauercampern. Die Zahl der Ankünfte in Unterbränd stieg von 3729 auf 4387. Die Aufenthaltsdauer liegt bei 6,7 Tagen, dies sei im Vergleich sehr lange.

Winfried Klötzer gab einen Ausblick auf das Programm. Es beginnt mit dem Vatertagsfest am 30. Mai, es folgen der Laien Man-Triathlon am 29. Juni, der Wasserflohmarkt mit Bauernfrühstück am 13. Juli und dem Annafest am 27. und 28. Juli. Das dreitägige Seenachtsfest beginnt am 2. August, der zweite Mittelalter-Markt steigt am 27. und 28. September.