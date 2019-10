Na, könnt ihr noch eine Runde? Dann legen wir jetzt mal richtig los – solche Sprüche kennt jeder, der schon mal über einen Rummelplatz mit großen Fahrgeschäften spaziert ist. Musik, Lichter und markante Sprüche der Schausteller, die an den Kontrollknöpfen der Riesenschaukeln oder Überschlagsschaukeln sitzen. Dass diese Personen allerdings die Dauer einer Fahrt auf der Vergnügungsmaschine komplett in ihrer Hand haben, stimmt leider gar nicht.

Die Zeiten sind vorgegeben

„Die Zeiten schreibt der TÜV vor“, weiß Michael Heigl. Er ist zuständig für die Best XXL-Schaukel auf der Kilbig. Das Gerät lässt Fahrgäste in atemberaubender Geschwindigkeit in bis zu 45 Meter Höhe sausen. Geht es dann bergab, lastet in einer Millisekunde das fünffache des eigenen Körpergewichtes auf den Adrenalin-Suchenden. Von den Piloten in einem Kampfflugzeug sind sie dabei nicht mehr weit entfernt. Die haben es etwa mit dem siebenfachen Gewicht zu tun. Nur: Piloten haben zuvor ein entsprechendes Training absolviert. Von den Kilbig-Besuchern dürften im Umkehrschluss die wenigsten eine professionelle Ausbildung im Bereich Karussell-Fahren absolviert haben. Deshalb ist auch nach drei Minuten Schluss.

Was bedeuten 100 Prozent?

„Die Schaukel hört nach drei Minuten von allein auf. Da sagt der Computer dann: Feierabend“, erklärt Heigl. Was er neben Musik und stimmungsmachenden Ansagen noch in der Hand hat: In welche Höhe die Schaukel schnellt und wie schnell das passiert. „Ich habe drei Knöpfe. Mit 15, 40 und 100 Prozent. Je nachdem auf welchen ich drücke, beschleunigt oder verlangsamt sich die Schaukel“, so Heigl. Bei voller Leistung geht es dann mit 120 Stundenkilometern auf 45 Meter Höhe. Doch wie und wann Heigl in diesen Modus schaltet, liegt ganz in seiner Hand. Da sind die Besucher ihm ausgeliefert. Aber das ist es ja auch, was den Spaß ausmacht.

