Bräunlingen vor 20 Minuten

Tritte am Boden und Waschmittel ins Gesicht: Streit eskaliert bei Ringzughaltestelle

Wohl schon in der Blaumeerstraße haben zwei Streithähne sich verbal gezofft. Das Ganze eskalierte dann an der Ringzughaltestelle in der Donaueschinger Straße. Dort warf ein 25-Jähriger plötzlich mit Waschmittel.