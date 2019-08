von Manfred Minzer

Robert Wagner, ehemaliger Guggenmüller und Ehrenmitglied des Männergesangvereins Liederkranz Döggingen, zuletzt wohnhaft in Bachheim, ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Historisches Gebäude über Jahre renoviert

Der promovierte Geologe erwarb 1971 die Guggenmühle im Gauchachtal. Gemeinsam mit seiner Gattin Christa widmete er sich viele Jahre der Renovierung dieses historischen Bauwerks, am Ende erstrahlte nicht nur das Gebäude in historischer Schönheit, auch die einstige Getreidemühle wurde restauriert und wieder in Gang gebracht.

Geschichtsträchtige Guggenmühle wurde zum Kleinod

Gerne führte er Interessenten die Funktionen der Mühle vor und gab Einblicke in die Historie dieses geschichtsträchtigen Kleinods. Nach längerer Suche fand er im Jahre 2012 einen Käufer für die Guggenmühle, nachdem er schon früher in Bachheim ein ebenfalls renovierungsbedürftiges Bauernhaus bezogen hatte.

25 Jahre lang Sänger im Liederkranz

Sein zweites Hobby galt dem Männergesangverein Liederkranz Döggingen. In diesem wirkte er nicht nur 25 Jahre als Sänger mit, sondern auch 22 Jahre lang in der Vorstandschaft – und hatte zuletzt viele Jahre als Zweiter Vorsitzender Verantwortung übernommen.

Ehrenmitgliedschaft als Würdigung seiner Verdienste

In der Generalversammlung im vergangenen Jahr wurden seine Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Weiter unterstützte Robert Wagner gesanglich er auch viele Jahre den Siedlerchor in Donaueschingen.