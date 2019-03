WhatsApp ist der beliebteste Nachrichtendienst, um mit Freunden, Bekannten und der Familie in Kontakt zu bleiben. Besonders populär sind die WhatsApp-Gruppen, in denen man sich in großer Runde trifft. Wer heutzutage noch E-Mails schreibt oder SMS verschickt, der ist out. Aber so richtig. Natürlich: Gelegentlich nerven die Katzenvideos, die der Absender megasüß findet, man selbst aber unerträglich. Genauso wie das Gruppenbild von Mamis Rentnergang, die beim Ausflug ins Schwäbische vor der Mäulesmühle posiert, wo sie gleich Hannes und den Bürgermeister erwarten. Andererseits erhält das WhatsApp-Gruppenmitglied so viele wichtige und interessante Nachrichten, dass es keine Alternative ist, sich abzumelden.

Auch im beschaulichen Dorf Mistelbrunn mit seinen 95 Einwohnern wird in diesen Tagen mit dem Gedanken gespielt, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen. Ortsvorsteher Norbert Knöpfle muss noch den rechtlichen Rahmen abklopfen, kann sich aber gut vorstellen, dass eine WhatsApp-Gruppe von und für Mistelbrunner in dem kleinen Flecken auf große Zustimmung trifft. Der Ortschaftsrat hat sich schon eine zugelegt, um Neuigkeiten so schnell mitteilen zu können.

An Inhalten für die WhatsApp-Gruppe jedenfalls würde kein Mangel herrschen. Knöpfle kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Einwohner hier die Nachricht verbreitet, zu einer bestimmten Uhrzeit nach Donaueschingen zum Einkaufen zu fahren und Begleiter erwünscht seien. Oder wenn jemand krank sei, dann hätte er die Möglichkeit, über die Gruppe anzufragen, ob ihm nicht ein anderer Dorfbewohner ein Brot vom Bäcker mitbringen könnte. Und sollte beim Ausmisten des Dachbodens ein altes Wagenrad aus Holz gefunden werden, das man selbst wegwerfen würde, dann könnte man das Fundstück via WhatsApp anbieten. Ist doch gut möglich, dass ein anderer das Wagenrad als Deko-Accessoires gebrauchen kann.

Und was ist mit den Älteren? Einfache Handys mit großen Tasten und wenigen Funktionen gibt’s mittlerweile in Hülle und Fülle. Und auch in Mistelbrunn sollte sich doch Enkel finden, die ihren Großeltern zeigen, wie WhatsApp funktioniert. Nur Mut, ist ganz einfach.