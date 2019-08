Für alle Hobbyläufer, die sich auf den Schwarzwaldmarathon am 12. und 13. Oktober vorbereiten wollen, bietet die LSG Schwarzwaldmarathon wie jedes Jahr organisierte Trainingsläufe auf Teilen der Originalstrecke an. Am Sonntag, 15. und 22. September, jeweils mit Start um 9 Uhr an der Stadthalle in Bräunlingen, kann in Gruppen 21 oder rund 32 Kilometer gelaufen werden.

Bei Kilometer 12 wird zwischen 10 und 10.45 Uhr und bei Kilometer 25 zwischen 11.05 und 11.50 Uhr ein Getränkeposten sein. Die Teilnahme ist als Trainingslauf und zum Kennenlernen andere Läufer gedacht, explizit nicht als Wettkampfveranstaltung.

Mittwochs außerdem Lauftreff

Sportler die den Zehn-Kilometer-Lauf des Schwarzwaldmarathons absolvieren wollen oder entsprechend den üblichen Trainingsplänen einer Halbmarathonvorbereitung nicht gleich im Training die ganze Strecke laufen möchten, sind herzlich eingeladen, am Lauftreff der LSG Schwarzwaldmarathon immer mittwochs um 18.30 Uhr teilzunehmen. Start ist hier jeweils an der Geschäftsstelle hinter dem Mühlentor in Bräunlingen. Auch hier steht der Spaß am Laufen im Vordergrund. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.