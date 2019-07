„Für mich war die Kommunalpolitik schon lange ein Thema, und ich habe das Geschehen und die Entscheidungen am Ratstisch immer mit Interesse verfolgt“, sagt die neue Stadträtin Ursula Gehringer, die in den nächsten Jahren für die Gruppe 84 am Ratstisch sitzen wird.

Durch ein Gespräch unter Freundinnen, bei dem die zu geringe Präsenz von Frauen in Ratsgremien und ihr Stellenwert angesprochen wurde, habe sie sich motiviert gefühlt, zu kandidieren. Die Gruppe 84 habe sie angesprochen und so war sie bereit, nach kurzer Überlegung, mit auf dem Wahlzettel zu stehen. Die neue Stadträtin ist 56 Jahre alt, unverheiratet und in Bräunlingen geboren. „Für mich ist Bräunlingen meine Heimat“, sagt sie, die durch ihren Nebenjob als Bräunlinger Gästeführerin viel über das alte Zähringerstädtchen zu erzählen weiß.

Im Schwarzwald daheim

Doch auch darüber hinaus ist die gelernte Konditormeisterin für den Naturpark Südschwarzwald unterwegs, wenn sie Bus-Touristen die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten des Südschwarzwaldes näher erläutert. Auch Römerbadbesichtigungen in Hüfingen gehören zu ihrem Repertoire. Erstaunlich ist, dass sie sich die überwiegende Zahl vom Informationen für ihre Führungen selbst erarbeitet hat und nur einen Teil über Schulungen und Lehrgänge. An der Hüfinger Lucian-Reich-Schule arbeitet sie als pädagogische Assistentin und betreut die Schüler nicht nur am Nachmittag. Sie will die Schüler dabei zu mehr Kreativität anregen. In der Kommunalpolitik gilt ihr besonders Interesse der Jugendarbeit und vor allem dem Tourismusbereich.

Eine große Begeisterung zeigt sie fürs Nähen, was sie durch ihre neues Nähkulturgeschäft „Fäsmerei“ (Faden einfädeln) an der Kirchstraße, in dem sie Nähkurse anbietet und auch Näharbeiten bis hin zu Kleidungsabänderungen umsetzt, unterstreicht. „Mir machte das Nähen schon immer Spaß und ich hab in der Fäsmärei meine Lieblingsbeschäftigung verstärkt“. Mitglied ist sie im Kulturförderverein, dem TuS Bräunlingen und dem Männergesangverein.