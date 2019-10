Was heutzutage mit einem Fotoapparat und einer kreativen Einstellung sowie Motivation zur Fotografie, verbunden mit einer guten Technik, alles möglich ist, das zeigt die Naturfreunde-Fotogruppe durch ihre Bilderausstellung „Durch die Linse“ im Kelnhofmuseum.

„Gute Fotografien brauchen Zeit, Ideen, Geduld, Technik und Kreativität, um unterschiedliche Perspektiven darzustellen“, sagte Bürgermeister Micha Bächle bei seinen Begrüßungsworten. Er freute sich darüber, dass auch Bilder einiger Kinder, die beim Workshop der Naturfreunde im Rahmen des Kinderferienprogrammes entstanden sind, mit in die Ausstellung integriert wurden. Heutzutage würden mit dem Smartphone viele schnelle Bilder gemacht, doch fotografieren will gelernt sein, meinte Bächle, der die Fotogruppe der Naturfreunde für ihre tollen, aussagekräftigen und farbenfrohen Bilder lobte.

Nach einigen grundsätzlichen Bemerkungen zur Fotografie ging Kuratorin Susanne Huber-Wintermantel in ihrer Laudatio bei der Eröffnung auch kurz auf die Entwicklungsgeschichte der Fotografie bis hin zur heutigen Digitaltechnik und ihren Möglichkeiten ein. „Fotografieren will gelernt sein“, sagte sie, was die Hauptaufgabe der Fotogruppe sei. „Neben beeindruckenden Makroaufnahmen sehen wir meisterliche Landschaftsfotografien, stimmungsvolle Aufnahmen von Sonnenuntergängen oder Nachtaufnahmen mit langen Belichtungszeiten. Das Bräunlinger Mühlentor wird mit viel Raffinesse in ein geheimnisvolles Licht getaucht und es gibt auch etliche Bewegungsaufnahmen mit Tieren“, konstatierte sie.

Huber-Wintermantel zeigte sich auch von den starken Farbkontrasten, von den Schwarz-Weiß-Fotografien mit einem Modell und Fotos mit stark grafischen Komponenten begeistert. Willibald Neininger dankte im Namen der Fotogruppe für die Unterstützungen im Vorfeld der Ausstellung. Ralf Wolf und Sigbert Barth von der Stadtkapelle sorgten für die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung.

Die Ausstellung ist bis zum 3. November jeder Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.